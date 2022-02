De fleste kan nok nikke genkendende til, at det kan være svært at starte på et nyt job.

Forestil dig så, at din chef beder dig om at stille dig op. Nøgen. Foran alle dine nye kolleger.

Det var det, der skete for den 41-årige skuespiller Minka Kelly, da hun havde første arbejdsdag i rollen som Samantha i HBO-serien 'Euphoria'.

Men sådan gik det ikke – for Kelly satte en fod i jorden.

»Jeg var bare ikke tryg ved at stå der nøgen,« fortæller skuespilleren til Vanity Fair om scenen, hvor Samantha skulle have hjælp til at lyne sin kjole op af sønnens babysitter, Maddy.

Derfor tog hun sig en snak med instruktøren, Sam Levison.

»Han mente, det ville være mest interessant, hvis min kjole faldt til jorden. Men jeg sagde: 'Jeg ville elske at filme den scene, men jeg tror, vi kan beholde min kjole på',« fortæller Minka Kelly.

Heldigvis var instruktøren enig, og skal hun selv sige det, mener Minka Kelly, at scenen endte fantastisk – og Sam Levison var tilfreds.

Minka Kelly har foruden 'Euphoria' spillet med i en lang række film og serier, herunder 'Friday Night Lights', 'Parenthood', 'Charlie's Angles' og 'Jane the Virgin'.

Hun og 'The Daily Show'-værten Trevor Noah har været et par on/off siden 2020.