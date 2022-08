Lyt til artiklen

Han er en af stjernerne i hitserien 'Euphoria'.

Men livet som skuespiller har ikke aldtid været en leg for 25-årige Jacob Elordi.

I et interview med GQ fortæller skuespilleren om, hvor langt han var nede, efter hans første store projekt, Netflix-filmen 'The Kissing Booth', udkom.

Her flyttede han til Los Angeles og skiftedes til at bo på sine venners sofaer og i sin bil.

»Jeg fik ikke nogle job. Jeg tror, jeg havde 400 eller 800 dollar tilbage på kontoen, og 'Euphoria' var min sidste audition, før jeg tog hjem i et stykke tid for at tjene nogle penge,« fortæller han.

Australieren scorede rollen som 'Nate Johnson' i serien og kunne vende tilbage til Hollywood.

Trængslerne var dog ikke helt ovre for skuespilleren, som stadig boede i sin bil, da seriens pilotafsnit blev filmet.

»Min bil lignede en samlers hjem, fuld af kasser, bøjler og den slags.«

Først, da en producer opdagede skuespillerens boligforhold, blev der sørget for, at han fik et hotelværelse.

»Jeg var virkelig heldig,« lyder det.

'Euphoria' er blevet en kæmpe succes, og af samme grund har Jacob Elordi da også fået råd til at finde sig sit eget hjem.