Fredag fandt en ganske særlig begivenhed sted i København.

Her sagde en række venner og realitykollegaer farvel til afdøde Sidney Lee ved en privat mindehøjtidelighed på Garden i Gothersgade i København.

Det var Sidney Lees nære ven Mitchel Linow Nebelong, der havde arrangeret dagen i samarbejde med Reality Awards-stifteren Kit Nielsen.

»Begravelsen var så privat, at jeg syntes, der manglede en begivenhed, hvor mange flere kunne hylde og mindes Sidney Lee og alle hans særheder,« forklarede Mitchel Linow Nebelong til B.T.

Der var, selvfølgelig, også Cult Shakere på realitystjernens grav. Foto: Byrd/Kasper Løjtved

Gustav Salinas, Tina Vilbrand fra 'Robinson Ekspeditionen' og Sy Lee, som er kendt fra 'Fristet', var blandt de kendte navne, der mødte op.

Her blev der drukket Cult Shakere, den alkoholiske drik, som Sidney Lee kaldte 'Sons of bitches', ligesom flere også havde iført sig det ikoniske, røde bandana, der i den grad kendetegnede Sidney Lee.

Også to af Sidney Lees ekskærester var med ved den sidste afsked.

Mary-Ann Holm bevarede et varmt venskab med realitystjernen, efter de gik fra hinanden.

Mary-Ann Holm bevarede et varmt venskab med realitystjernen, efter de gik fra hinanden. Foto: Byrd/Kasper Løjtved

Hun er stadig stærkt påvirket af tabet og var blandt andet mødt op for at bearbejde sorgen.



»Jeg kender mange af hans venner, og det hjælper mig i den her sorgproces at tale med dem. Der er meget, jeg stadig har behov for at bearbejde. Så selvom det er svært at være her, så tror jeg, det er sundt og godt,« sagde hun til B.T.

»Jeg kan godt mærke, jeg stadig er ked af det og grådlabil. Der skal ikke så meget til. Men der er også så mange sjove historier om Sidney, og det er rart at dele med både venner og familie.«

Også Maya Nyholm, som havde kendt Sidney Lee, siden de begge var 14, kom til mindehøjtideligheden. Hun talte med realitystjernen blot 20 minutter, før han døde.

Maya Nyholm havde kendt Sidney Lee, siden de begge var 14 år gamle. Foto: Byrd/Kasper Løjtved

»Jeg var den sidste, han talte med, inden han gik bort, så jeg fik et chok. Det var en stor sorg,« fortalte hun uden at ville komme ind på, hvad deres sidste samtale handlede om.

Mindehøjtideligheden blev afsluttet med en gåtur gennem København, som endte ved Sidney Lees grav på Holmens Kirkegård.

Sidney Lee blev 43 år gammel.