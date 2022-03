Det startede med en uskyldig udfordring og et helt almindeligt dyk ned i vandet.

Men det skulle vise sig, at den tur ned i bølgerne for altid vil ændre hans liv – og var tæt på at koste ham musikkarrieren.

»Det kommer til at være der for evigt og altid.«

En sommerdag for nogle år siden tog sangeren og musikeren Morten Fillipsen – der især er kendt for kulthittet 'Du er ikke som de andre pi'r', som han fik en andenplads for i børnenes MGP for tyve år siden – ud for at bade.

Morten Fillipsen. Foto: Bo Amstrup Vis mere Morten Fillipsen. Foto: Bo Amstrup

»Der var nogle unge drenge, som sagde: 'I tør ikke nå bunden', og det sagde jeg så, at det turde jeg godt,« husker den i dag 35-årige sanger.

Dykket ned i vandet skulle dog vise sig at få store konsekvenser for ham.

For på vejen op fra bunden glemte han at trykudligne. Og dét satte sig med det samme i hans venstre øre.

»Da jeg kom op igen på det, jeg troede var en badebro, sagde jeg: 'Den svajer godt nok meget, den her'. Og så sagde de andre, at jeg stod på fast grund,« forklarer Morten Fillipsen i forbindelse med, at han tyve år efter at have charmeret landet i børnenes MGP, nu stiller op i det danske Melodi Grand Prix.

»Og jeg kunne ikke rigtig høre noget. Det var som om, jeg var i en osteklokke.«

Han fik med det samme en akuttid hos en læge, og senere fik han en såkaldt 'second opinion' hos en anden.

Men beskeden var den samme:

»‘Du kommer desværre ikke til at kunne høre ordentligt igen på dit venstre øre. Det må du lære at leve med’,« husker Morten Fillipsen, som spurgte, om der ikke var noget som helst, man kunne gøre.

Morten Fillipsen ses her på scenen tilbage i 2002. Foto: Bent K Rasmussen Vis mere Morten Fillipsen ses her på scenen tilbage i 2002. Foto: Bent K Rasmussen

Men nej, lød svaret. Det var der ikke.

Udover at have taget en del af hørelsen på hans venstre øre, førte turen i vandet også til høj tinnitus, og han kan ikke længere høre visse høje lyde og frekvenser.

»Der var også nogle måneder lige efter, hvor jeg havde voldsom kvalme. Det var virkelig, virkelig frygteligt. Alt sammen bare fordi, jeg dykkede to meter ned og glemte at trykudligne,« siger han og tilføjer:

»Når jeg skulle sove om natten... Jeg kunne bare ikke høre andet end,« siger han og laver en skinger 'eeeeeee' lyd.

Tiden efter badeturen fik ham også til at tvivle på, om han ville kunne fortsætte sin musikkarriere. For han kunne ikke længere høre på samme måde, og visse lyde – såsom hi-hatte – kan han slet ikke høre.

Samtidig stod han - med bandet The Grenadines – over for at skulle spille 18 koncerter sammen med Carpark North:

»Jeg kunne slet ikke overskue det. Jeg kunne jo ikke rigtig høre noget, så hvordan kunne jeg gennemføre det?,« siger han og forklarer, at alle omkring ham heldigvis var meget søde og støttende.

Bandet købte også nogle særlige in-ear-systemer, som hjalp ham, når de skulle spille, men han mærker stadig til det den dag i dag. Også rent fysisk:

»Jeg har skullet lære at lytte til musikken på en anden måde. Og det gør faktisk også en lillebitte smule ondt, hvilket er underligt. Der er nogle frekvenser, jeg ikke kan høre, men som gør ondt i ørerne. Som om, der er nogen, der stikker en kniv ind og drejer rundt,« forklarer han.

Skaden betyder også, at han ikke længere kan overskue at tage på eksempelvis en bar eller andre steder, hvor der er mange mennesker, for han har svært ved at høre og adskille lydene.

»Så når jeg er ude til lydprøve eller steder, hvor jeg ved, der er høje lyde, også i biografen, så har jeg nogle ørepropper med, som jeg lige kan proppe i venstre øre,« siger han og fisker en lille pose med øreproppen, der er formet efter hans venstre øre, frem fra lommen.

»Så jeg har lært at leve med det. Det bliver man også nødt til. Og så er jeg jo også bare så glad for musik, at selvom det gør ondt, så kan jeg ikke lade være.«

Du kan se Morten Fillipsen træde ind på scenen til dette års Melodi Grand Prix lørdag aften klokken 20 på DR1 – og følge dækningen af showet her på B.T.