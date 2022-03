Han er her og der og alle vegne. Rager op som den tårnhøje vært på stribevis af populære programmer. Og han elsker dem alle. Men især ét står hans hjerte nær. Af en helt særlig grund.

»Det har været mega fedt at lære min far at kende på den måde,« siger Christian Degn. Som dog har endnu en. Den vender vi tilbage til.

Programmet, som han taler om, er selvfølgelig ‘Alt det min far ikke har lært mig’, som netop har taget hul på en ny sæson på TV 2 og synes at have ramt seernes hjerte også.

I hvert fald fortæller han ikke uden stolthed i stemmen, hvordan han efter første sæson nærmest blev ramt af en 'love storm' fra seere.

Christian Degn har god grund til at være stolt af 'Alt det min far ikke har lært mig'. Udover at være en seer-succes, er programmet nemlig også en eksport-succes, og har netop har premiere i såvel Norge som Polen.

»Jeg fik meget rørende og personlige breve fra folk, der savnede deres far eller med smil på læben blev mindet om, hvordan de selv engang havde været ‘uduelige sønner’.«

»Så det kan godt være, at folk sidder og ser min far og mig på fjernsynet, men i virkeligheden ser de et program om dem selv,« siger den populære vært om programmet, som han selv har fået ideen til.

For når han spolede tilbage, kunne han godt se, at der var en hel del færdigheder, som han aldrig rigtig fik taget til sig.

»Jeg har for eksempel aldrig kunnet noget med maskiner. Som i overhovedet ikke. Men ude på landet, hvor jeg er vokset op, har det altid været sådan, at rigtige drenge havde motorlære, kunne reparere deres knallert og skifte hjul på bilen.«

»Den slags er gået lige hen over hovedet på mig,« indrømmer Christian Degn med et smil om en af de udfordringer, han står over for i den nye sæson, hvor han blandt andet også skal feje skorstenen på forældrenes hus og lære at sejle.

I den nye sæson af 'Alt det min far ikke har lært mig' skal Christian Degn bl.a. samle op på sit manglende kendskab til maskiner. Her ses han med faderen Jens.

Men der har også været tid og plads til dybere snakke end dem, man normalt tager hen over kaffebordet.

»I den nye sæson kommer vi også til at snakke om døden. Og jeg får rodet mig ud i at love ham, at der både skal være flaskebajere og othellolagkage ved hans gravøl, når vi en dag skal sige farvel,« fortæller Christian Degn og indrømmer, at netop den snak gjorde og gør ham utrolig rørstrømsk.

»De optagelser kommer jeg til at have med mig resten af livet. Og dem vil jeg mindes, når han ikke er her mere.«

Men hans far, Jens Degn, er her altså stadig. Godt nok er han for længst gået på pension, men er i den grad i live og hygger sig gevaldigt med sin nye ‘kendisstatus'.

»Sågar på Hovedbanegården i København er han blevet genkendt,« smiler Christian Degn, hvis forældre stadig bor i landsbyen Råby ved Randers Fjord, hvor han er vokset op.

»Jeg tror, at min far synes, det er skørt og sjovt. At han er både forundret og fascineret. Og også stolt af det,« smiler Christian Degn. Som har endnu en rigtig god grund til at elske programmet lidt mere end alle de andre, han laver.

»Jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, at hvis jeg ikke havde lært at gå på jagt af min far i første sæson, havde jeg så nogensinde mødt Trine?« spørger Christian Degn med bekymring i blikket.

Det var dette foto på Instagram, der overbeviste Trine Johst Vammen om, at der vist var gods i ham Christian Degn.

For kvinden i sit liv mødte han sidste sommer gennem det sociale medie Instagram. Hvor det netop var billedet af ham selv med den første buk, han havde nedlagt, der fik den jagtinteresserede Trine til at tænke, at der måske var noget gods i ham.

»Sådan er livet lidt pudseløjerligt,« smiler han. Og sender endnu en venlig tanke til sin far og deres program.

'Alt det min far ikke har lært mig' har premiere på TV 2 og TV 2 Play tirsdag.