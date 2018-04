28,5 millioner kroner.

Så mange millioner skal du fiske op af lommen, hvis du kunne tænke dig at overtage ejerskabet af Palle Skov Jensens patriciervilla i Odenses rigmandskvarter Hunderup.

Jensens Bøfhus-grundlæggeren har nemlig for nyligt sat boligen på Odenses dyreste adresse, Langelinie, til salg hos liebhaver-ejendomsmægleren Lilienhoff. Det skriver Fyens Stiftstidende.

Ifølge avisen er villaen, der er vurderet til at gå for et tocifret millionbeløb, den dyreste på markedet i Odense. Og vedkommende, som vælger at kaste sine penge efter villaen, får da også et ganske stort hjem for pengene. Samtidig er man nabo til andre, der er godt kørende - herunder L'Easy-stifter Niels Thorborg, der er god for at større milliardbeløb og Hans Schweers, der også er med på Berlingske Business' liste over rige danskere.

Toplansvillaen er nemlig 717 kvadrameter stor. Hertil følger en grund på næsten 3.400 kvadrameter med udsigt ned til Odense Å og udendørs pool.

Derudover følger en garage og et udehus med villaen, der blev opført i 1931 og ombygget i 2004.

Hussalget sker i en særdeles dårlig tid for forretningen. Jensens Bøfhus kæmper med at skabe et positivt resultat på bundlinjen. Man har blandt andet forgæves forsøgt sig med at relancere og modernisere menuen i restauranterne. Man har også lukket og har planer om at lukke adskillige restauranter for at stoppe den økonomiske blødning. For et års tid siden eksisterede 42 Jensens Bøfhus-restauranter. Antallet af Jensens Bøfhus-restauranter forventes bragt ned til 29 i løbet af 2018. Det har Fyens Stiftstidende tidligere skrevet.

I løbet af de seneste tre år har bøfkæden tabt 117 millioner kroner. Det fremgår dog ikke, hvorvidt den skrantende økonomi har noget at gøre med hussalget at gøre.