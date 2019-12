Amors pil har atter ramt Line og Ronnie, som efter et år hver for sig har fundet ud af, at de er gladest, når de er sammen.

For næsten et år siden fortalte Ronnie Rømer Borregaard, der deltog i ‘Paradise Hotel’ sæson fem i 2009, i ‘Paradise tur retur’ og senere i ‘Paradise Hotel reunion’ i 2012, at han skulle skilles fra sin hustru Line Rømer Borregaard efter seks år sammen.

De to har sammen børnene Alberte på 5 og Villads på 3, og de nåede både at blive gift tilbage i 2016 og kirkeligt velsignet i sommeren 2018, inden kærligheden altså brast i slutningen af året. Siden fandt Line sammen med paradisoen Benjamin Danni Papp, som også deltog i sæson fem, men efter få måneder sluttede forholdet igen.

Nu er der dog godt nyt på kærlighedsfronten for både Line og Ronnie. Parret har nemlig klinket skårene, det afslører Line i en opdatering på Instagram.

'Kære dagbog… Sådan kunne jeg have startet. Men i virkeligheden behøver det hele ikke være så fint, for det ville ikke afspejle år 2019 særlig godt. Jeg er normalt ikke én af dem, der ser tilbage på året der gik og gør status, men i år har været anderledes – meget anderledes! År 2019 har været det hårdeste år nogensinde, som jeg på rigtig mange måder helst ville kunne hive ud af kalenderen og lade som om slet ikke havde været. Et år hvor dét at finde fodfæste har været svært, og hvor tingene til tider slet ikke har givet mening. Et år hvor jeg har været hård ved mig selv og stillet større krav til mig selv, end hvad godt er,' skriver Line på Instagram og fortsætter:

'Heldigvis bød året også på noget dejligt. Et nyt arbejde – mit drømmejob, som jeg er så taknemmelig for, og som gavner mig og min familie så meget i hverdagen! Og på nogenlunde samme tid som Ronnie og jeg rev hjertet over sidste år, besluttede vi i år at plastre det sammen igen. Fordi selv et år hver for sig, kilometer af udfordringer og en rigtig barskt tid, ikke har ændret på, at det er med hinanden, vi er lykkeligst! 2020 er så velkommen!'

Et turbulent år

Ronnie og Line fandt sammen i 2013, og i september 2014 blev de forældre for første gang til datteren Alberte. I juni 2016 blev tre til fire, da sønnen Villads kom til verden. Line og Ronnie blev gift den 12. august 2016 og fik fællesnavnet Rømer Borregaard, og i sommeren 2018 blev parret kirkeligt velsignet og holdt bryllupsfest for venner og familie.

I nogle år boede og arbejdede de i København, men i februar 2018 tog parret en stor beslutning og købte en grund i Nordjylland, hvor drømmehuset skulle bygges og være klart i løbet af 2019. I efteråret 2018 flyttede familien derfor til Jylland og ind i et midlertidigt hus, så de kunne starte deres nye liv op. Det blev dog kun til få måneder i det nye hus, før familieidyllen krakelerede.

I starten af januar 2019 annoncerede Ronnie og Line deres skilsmisse, og kort tid efter flyttede Line tilbage til København. Efter nogle måneder rykkede Ronnie også tilbage til København, så han kunne være tæt på sine børn, og det ser ud til, at den københavnske luft har gjort familien godt. Nu er Ronnie og Line i hvert fald sammen igen, og mon ikke det er en julegave, der falder i børnenes smag.

Se Lines opdatering og det søde billede af familien herunder:

