Naya Rivera har lagt stemme til Catwoman i den nye Batman-film, hvilket vil være hendes allersidste skuespillerjob.

Inden Rivera døde, indspillede hun stemmen til Catwoman i Warner Bros 'Batman: The Long halloween'.

Og mange fans kunne ikke have været mere lykkelig for at se mere af Riveras arbejde – selv efter hendes død.

Det vidner billeder på sociale medier om. Eksempelvis har en fan postet et billede af skuespillerinden og sønnen i et Batman-kostume:

She truly manifested this @NayaRivera is voicing catwoman in the new batman animated film which will be her final performance, I cannot wait to watch it I miss her so much pic.twitter.com/W5E6qBX0DS — luke bathgate (@luke_bathgate) April 9, 2021

En anden fan hylder, at det netop er Rivera der har lagt stemme til karakteren Catwoman:

Getting to hear Naya Rivera voice Catwoman in Batman: The Long Halloween is very pleasing to me pic.twitter.com/GTG6ao8MpY — Joshua Chenault (@joshuachenault1) April 6, 2021

Men det er ikke kun fans, der hylder skuespilleren, der fik sit gennembrud i rollen som cheerleaderen Santana Lopez i serien 'Glee'.

Det gør tidligere kollegaer også.

Næsten hele 'Glee'-holdet ses nemlig i en YouTube-video, som blev optaget til ære for Rivera.

Skuespillerindens tragiske død, der skete for snart et år siden, gik verden rundt.

Hun døde i en drukneulykke, da hun var ude at svømme med sin dengang fireårige søn, Josey, i Piru-søen i det sydlige Californien.