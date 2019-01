Esben Smed Weinholt Jensen er på alles læber for tiden, og med den seneste rolle som Lykke-Per er han skudt til tops i raketfart. Men vejen til succes som skuespiller er ikke båret af talent alene.

Skuespiller Frank Thiel har stået ved Esben Smeds side flere gange i løbet af det nye stjerneskuds karriere.

»Da jeg mødte Esben første gang var han 14-15 år gammel. Det var min teaterdebut med forestillingen ‘Den dag jeg standsede op’ på Teatret Svalegangen i marts 2000,« siger Frank Thiel.

Esben Smed gik dengang i 9. klasse og var kommet i erhvervspraktik i scenografiværkstedet på Teatret Svalegangen i Aarhus. Han havde fulgt med, når skuespillerne øvede, og en dag endte han med at gå til prøve på rollen som trækkerdreng sammen med en anden ung dreng.

Frank Thiel hjalp Esben Smed med at forberede sig til optagelsesprøverne ved Den Danske Scenekunstskole i 2009. Foto: Anders Birger Schjørring

»Esben kom med som den ene af to unge drenge, som skulle dele rollen. Men Esben var bare så sindssygt god, at det endte med, at vi spurgte, om han ikke ville spille alle forestillingerne selv. Og det sagde han ja til,« siger Frank Thiel og fortsætter:

»Efter forestillingen bad jeg ham om at love mig at blive skuespiller. Jeg sagde til ham: ‘Du må komme til mig, hvis du nogensinde får brug for hjælp til dit skuespil'. Og så tænkte jeg ikke mere over det.«

De næste otte år gik med forskellige projekter og småjobs. Han tog på dramaturgi-studiet i Aarhus og begyndte at søge ind på Den Danske Scenekunstskole, hvor det endte med afslag tre år i træk.

En dag ville skæbnen, at Esben Smed og hans dramaturgi hold skulle til København for at se forestillingen ‘Hjem kære hjem’ på Teater Grob. Det stykke spillede Frank Thiel med i.

Billede fra stykket 'Den dag jeg standsede op' som var Frank Thiels (nederst) professionelle debut og Esben Smeds (øverst) amatør debut i marts 2000. Foto: Teatret Svalegangen

»Pludselig står han foran mig uden for teatret efter en forestilling og siger: ‘Hej Frank, kan du huske mig?’ Jeg udbrød: ‘Esben Smed, ja for fanden da, hvordan går det?’«

»Han var meget overrasket over, at jeg kunne huske hans efternavn, og så fortalte han, at han havde søgt ‘op’ (optagelsesprøve på Den Danske Scenekunstskole, red.), men at han ikke var kommet ind. Så sagde jeg: ‘Jamen, for fanden da, Esben, så skal du jo læse hos mig.’«

Det passede med, at Teatret Svalegangen i Aarhus havde købt Frank Thiels forestilling, og i løbet af december 2008 kunne de så læse en masse, så Esben kunne forberede sig til optagelsesprøverne i januar.

»Da jeg så kom til Aarhus, fik Esben fat i mig, og så læste vi intensivt i måneden op til optagelsesprøverne. Esben gik så til ‘op’ og endte med at komme ind,« siger Frank Thiel.

Esben Smed har bland andet spillet roller som Nicky i DR's dramaserie 'Bedrag', Janus i filmen 'Aminas Breve' og John Faxe i filmen 'Sommeren '92'. Han har desuden spillet med i flere teaterstykker. Foto: Malene Anthony Nielsen

Han har hjulpet mange med at læse til optagelsesprøverne, og har haft en del, der er kommet ind, men tiden med Esben skilte sig ud.

»Med Esben kunne jeg bare hurtigt mærke, at han var sindssygt talentfuld. Det var faktisk noget nemmere, end det har været med mange andre, fordi han kom med så meget selv. Jeg var egentlig bare en hjælper til at forløse hans talent,« siger Frank Thiel.

For ham har tiden med Esben Smed ikke kun været et forhold mellem mentor og elev, men en tid mellem venner.

»Esben gav mig et venskab. Jeg fik et møde med et menneske, som jeg stolt kan tænke tilbage på. Han inspirerede mig i måden at tænke og gå til sit arbejde på, og jeg inspirerede klart ham,« siger Frank Thiel.