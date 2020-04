At lytte er opskriften på at komme godt gennem en skilsmisse, siger den 43-årige skuespiller Esben Dalgaard, der hver dag bliver klogere på verden ved at tale med sine børn.

Hvad er det vigtigste, du har lært af din far?

»​En masse om rawplugs OG humanisme! Min far har altid haft en grundlæggende respekt for alle andre mennesker samt en ægte interesse. Han er det menneske, jeg kender, der ubetinget er bedst til at indgå i alle sammenhænge og tale med alle mennesker. Øjenhøjden er altid ens. Både menneskesynet, at vi alle er lige, samt den generelle og ægte interesse for andre har smittet af. Og så tager jeg aldrig fat i et gør-det-selv-projekt uden at konferere med den gamle. Aldrig. At jeg så kan blive sindssyg af hans laaaaange vurderingstid, det er noget andet! Der har jeg en lidt kortere lunte. Det har så også kostet et par ekstra huller hist og pist!«

Hvad har DU især lært af at blive far?

»At hvert barn skal behandles og opdrages som det individuelle individ, det er allerede fra fødslen.«

»Jeg troede, jeg havde fundet en rigtig formel efter første barn, haha. Det havde jeg IKKE. Men jeg tror på, at alt bliver rigtigt, hvis udgangspunktet er ægte.«

»Og så bliver jeg så enormt ofte overrasket over, hvor meget sandhed der kommer ud af munden på de unger. Hvor tit jeg som voksen faktisk lærer noget af at respektere deres perspektiv. Min datter på syv år betragter basale ting som stemninger og kommunikation, mens hende på 14 i den grad oplyser os om miljø og bæredygtighed og acceptabel livsstil. Dybt inspirerende, hvis man tør at være åben og erkende, at man som voksen bare ikke altid sidder solidt plantet på sandheden.«

Hvad håber du på at give videre til dine døtre?

»​Næstekærlighed! Og bevidstheden om, at vi kommer længst med samarbejde og respekt for hinanden. Og så troen på sig selv. Da jeg var lille, så jeg fodbold med min far på tv. Man kunne stemme på 'årets mål'. Da det var et andet mål, der fik flest stemmer, var jeg frustreret og følte, at mit svar var forkert. Min far forklarede, at selv om det var det andet mål, der fik flest stemmer, var det mål, jeg havde stemt på, det rigtige for mig. Det, jeg følte, var det rigtige. For mig. Uanset at flertallet mente noget andet. Den snak tænker jeg stadig ofte på som voksen.«

Dit bedste råd til at komme igennem en skilsmisse med børn involveret?

»​Barnet har ikke valgt situationen, derfor skal det ikke ligges til last, at far og mor ikke lykkedes. Bak din eks op over for det fælles barn og håndter den eventuelle uenighed uden barnets tilstedeværelse. Og så lyt. Lyt, lyt, lyt. Hele tiden. Til dit barns behov, din eks' behov og dit eget. Og gennem samtale kan man overraskes over, hvor mange behov man faktisk kan få tilfredsstillet, hvis man vælger den rigtige kombinerede løsning. Omvendt kan man gå så uendeligt galt i skoven, hvis man kun får lyttet til det ene.«

BLÅ BOG Esben Dalgaard Andersen, 43 år.

Skuespiller og far til to piger.

Olivia på 14 fra et tidligere ægteskab, og Alberte på 7, som han har med sin kone Charlotte Dalgaard Larsen.

Han er bl.a. kendt fra filmen ”En fremmed flytter ind” og julekalenderen ”Tinka og Kongespillet”, og er netop nu aktuel med 2. sæson af serien ”Hånd i hånd” på TV3 og Viaplay.

Artiklen er bragt i samarbejde med Alt for damerne.