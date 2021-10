For Esben Dalgaard er fredagens ‘Vild med dans’ ekstra særlig. Og det er allerede før, programmet begynder.

Skuespilleren fortalte nemlig i september, at han for anden gang i sit liv er ramt af modermærkekræft, og da aftens udgave af til fordel for ‘Knæk cancer’, hang følelserne ude på tøjet.

»Jeg har en kæmpe gang køkkenrulle i lommen, for den ved jeg, at jeg får brug for om lidt,« siger skuespilleren og viste pressen en ordentlig stak køkkenrulle.

Esben Dalgaard var selv med i ‘Vild med dans’ i 2018, hvor han dansede med Mille Funk. Her røg parret ud i programmet før finalen.

Derfor er det også specielt at være tilbage. Især til ‘Knæk cancer’-programmet.

»Det er en svær situation. Jeg er allerede grådlabil, men det skal nok blive en god aften. Jeg står ikke og græder, fordi jeg har det dårligt, for jeg har det faktisk ganske udmærket,« fortæller Esben Dalgaard.

»Hele den her uge er en hård uge, for du får det ‘in your face’ hele tiden.«

Han fortæller, at han og familien forsøger at se positivt på livet og tilværelsen. Han er i immunterapi, og den virker.

»Det går rigtig godt. Det er sådan, at hvis den ikke virkede på min situation, så havde det været rigtig skidt, men heldigvis står jeg i en anden situation.«

»Men det er også sådan, at når man har sådan en diagnose, som jeg har, så er den uhelbredelig, så jeg er i konstant behandling, og så er jeg til kontroltjek hver tredje måned.«

Til sit første tjek håbede han på et svar fra lægerne, der enten var tommelfinger op eller ned, men helt så simpelt er det ikke.

Til hans første tjek var det en tommelfinger op, men der var også lidt, der ikke var som det skulle være.

»Derfor må jeg vente til næste gang, og derfor går jeg hele tiden i et sådan et limbo, og det tror jeg bare, at jeg må indstille mig på bliver tilværelsen fra nu af. Men det er vigtigt at understrege, at behandlingen går godt,« sluttede Esben Dalgaard.