Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

I denne uge er der høje temperaturer i vores ellers så regnfyldte land, så danskere flokkes udenfor for at nyde solens stråler.

Men det har fået den modermærkekræftramte skuespiller Esben Dalgaard til at komme med en advarsel.

»Jeg er ikke på stranden med mine børn i dag. Jeg spiser ikke en is eller spiller minigolf. Jeg er til kræftbehandling – fordi jeg engang har fået for meget sol. For det er dét, lægerne mener, det er. En gammel solskade. Én skoldning. Én gang,« skriver skuespilleren i et opslag på Instagram.

Hos Kræftens Bekæmpelse bekræfter man over for B.T., at en enkelt alvorlig solskoldning i teorien kan være nok til at udvikle modermærkekræft.

Fem farlige forandringer i modermærker Asymmetri: Et sygt modermærke vil ofte være asymmetrisk Ujævn kant: Et modermærke med ujævne eller takkede kanter er mistænkeligt Flere farver: Et modermærke, der har mere end én farve, er mistænkeligt Diameter: Hvis et modermærke er større end enden på en blyant, (6 mm i diameter), skal du være særligt opmærksom på ændringer. Udvikling: Hvis et modermærke pludselig vokser og får nogle af de nævnte ændringer, er det ikke normalt. Kilde: Kræftens Bekæmpelse.

»En enkelt rigtig slem solskade kan udvikle sig til kræft, men ofte skal der flere gange til – og som udgangspunkt er risikoen for at udvikle kræft højere, jo flere solskader man får,« fortæller Christine Behrens, der er specialkonsulent i Kræftens Bekæmpelses solkampagne.

På Esben Dalgaards opslag ser man et billede af ham i sin hospitalsseng på Herlev Hospital, hvor han hver tredje uge modtager immunterapi mod sin terminale sygdom.

»Mens jeg ligger her, læser jeg lidt nyheder. Og ser, at det nu pludseligt er blevet en trend at konkurrere om »tan-lines« og om, hvem der kan få mest sol,« starter Esben Dalgaard.

»Uhh, jeg synes, det er skræmmende. Og jeg er ikke normalt en type, der synes man overdrevet skal begrænse de unge mennesker. De skal lære at leve livet selv. Selvfølgelig. Men!!!! Én solskade venner. Én!!!« advarer Esben Dalgaard.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Esben Dalgaard (@esbenda007)

Nyheden, Esben Dalgaard refererer til, er, at der på det sociale medie TikTok har bredt sig en uheldig trend, hvor særligt unge kvinder deler videoer, der handler om at få mest muligt farve af solen.

De fremviser den store farveforskel fra der, hvor bikinien har siddet. Kalder sig UV-dronninger og rådgiver om, at det ikke er varmen, men de høje UV-indekser, der giver den eftertragtede solbrune kulør.

Men ligesom Esben Dalgaard, så advarer Kræftens Bekæmpelse mod den »bekymrende« trend.

»For langt de fleste – ni ud af ti – tilfælde af modermærkekræft skyldes UV-stråling,« forklarer specialkonsulent Christine Behrens.

Esben Dalgaard med døtrene Olivia og Alberte. Ikke mindst den yngste har haft svært ved at tackle hans sygdom, har han tidligere fortalt til B.T. Foto: Martin Sylvest Vis mere Esben Dalgaard med døtrene Olivia og Alberte. Ikke mindst den yngste har haft svært ved at tackle hans sygdom, har han tidligere fortalt til B.T. Foto: Martin Sylvest

»Så det er selvfølgelig bekymrende, at der er nogen, der på den måde opsøger solen og gør det på de farligste tidspunkter, hvor UV-indekset er højest. For det er netop de her meget intense udsættelser for UV-stråling, som er rigtigt skadelige.«

Både Kræftens Bekæmpelse og Esben Dalgaard opfordrer derfor til, at man får tjekket sine modermærker.

Og ikke mindst videregiver skuespilleren organisationens råd til, hvordan man skal gebærde sig i solen.

»HUSK nu solcreme, skygge og solhat. Husk det nu. Og husk jeres unger på det! Kræft er ikke fedt! Tro mig. Jeg ville hellere sidde i skyggen i et ishus, end at ligge her lige nu!!!!!« skriver skuespilleren fra Herlev Hospitals kræftafdeling.