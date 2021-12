Da der for kort tid siden var gallapremiere på det nyeste kapitel i filmserien om Krummerne, stod en smilende Esben Dalgaard på den røde løber med sine to døtre.

»Men kun fordi jeg er nødsaget til det,« siger han.

Svaret fra den populære skuespiller skyldes dog på ingen måde, at han ikke er tilfreds med filmen.

»Jeg ser aldrig mine egne ting, tjekker dem aldrig ud. Det er et arbejdsredskab ikke at gøre det,« forklarer Esben Dalgaard, som eksempelvis også kun har set de to første afsnit af successerien 'Kastanjemanden', i hvilken han ellers spiller en af de store roller som faderen til en forsvunden pige.

Esben Dalgaard i 'Kastanjemanden'. Foto: Tine Harden/Netflix Vis mere Esben Dalgaard i 'Kastanjemanden'. Foto: Tine Harden/Netflix

»De to afsnit så jeg udelukkende, fordi det var dem, der blev vist ved gallaen,« smiler han om reglen, han lever og arbejder efter.

»Hvis jeg ser, hvad jeg laver, er der to muligheder. Enten bliver jeg vildt forelsket i det, jeg selv laver, tænker 'bum, der ser jeg godt ud'. Og næste gang jeg er på job, og det skal gå lidt stærkt, trækker jeg den lynløsning op af værktøjskassen, hvilket jeg ikke tror er skidegodt.«

»Og den anden mulighed er, at jeg kommer til at hade mig selv helt vildt og synes, at jeg er virkelig ringe. Og det vil ødelægge min selvtillid og mit selvværd.«

»Jeg vil hellere være en helt ren tavle, der møder ind på arbejde og leverer sammen med min instruktør og kameramand,« lyder det fra Esben Dalgaard, som også til enhver tid foretrækker at blive ét med sin rolle i stedet for at bruge hjælpemidler.

Selvom han har medvirket i utallige film og tv-serier, ser Esben Dalgaard aldrig sine egne ting. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Selvom han har medvirket i utallige film og tv-serier, ser Esben Dalgaard aldrig sine egne ting. Foto: Bax Lindhardt

»Så må jeg leve med, at jeg nogle måneder ligner en kæmpe spand lort,« griner han højlydt med reference til sit nuværende udseende, der er til en rolle i en ny DR-serie, som dog stadig er så hemmelig, at han ikke kan afsløre noget.

Med den internationale succes 'Kastanjemanden' i bagagen kunne man godt forestille sig, at Esben Dalgaard drømte om at få hul igennem til udlandet, men.

Blå bog Esben Dalgaard Født 3. juli 1976

Læste oprindelig jura

Uddannet fra Lee Strasberg Theatre Institute i New York 2003

Efterfølgende optaget på Odense Teaters Elevskole, hvorfra han blev uddannet i 2008

Vandt i 2010 en Reumert for rollen som Mogens Glistrup i 'Ned med skatten, op med humøret'

Var i 2016-19 en del af Det Kongelige Teaters faste ensemble

Medvirket i tv-serier som 'Livvagterne', 'Bedrag', 'Hånd i hånd', 'Juleønsket', 'Tinka og kongespillet'

Har på film kunnet opleves i blandt andet 'Klassefesten', 'Skammerens datter' og 'Vores mand i Amerika'

Deltog i 2018 i 'Vild med dans' med Mille Funk og blev nummer 3

Bor på Amager og er gift med Charlotte

Sammen har de datteren Alberte på ni

Har derudover datteren Olivia fra sit første ægteskab

Er netop nu aktuel i 'Kastajnemanden' og 'Krummerne – det er er hårdt at være 11 år'

»Det har aldrig været en jagt, jeg har haft. Jeg har jo familie og børn herhjemme og tror ikke, at jeg ville være specielt god til det, hvis jeg skulle være væk fra dem i mange måneder. Det synes jeg i hvert fald var svært, når jeg var på turné med Det Kongelige Teater.«

Esben Dalgaard som Krummefar i den nye film i serien. Foto: Henrik Petit/Regner Grasten Film Vis mere Esben Dalgaard som Krummefar i den nye film i serien. Foto: Henrik Petit/Regner Grasten Film

»Nu er mine børn selvfølgelig blevet så store, at det måske i højere grad kunne lade sig gøre. Så nu hvor Daniel Craig er stoppet, og de eventuelt kunne bruge en lidt kvabset jyde med cancer til den rolle, kan de bare ringe, og så vil jeg kraftigt overveje det,« griner Esben Dalgaard og bliver så alvorlig igen.

»Måske bliver jeg skubbet lidt frem i køen af, at jeg nu har en international succes på mit cv, og jeg vil da sindssygt gerne prøve at arbejde uden for Danmark. Men jeg stikker ikke mig selv blår i øjnene.«