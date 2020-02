Den danske skuespiller Esben Dalgaard reagerede hurtigt, da han forleden overværede et sammenstød.

Sammen med en ven lagde han sig i mellem, da en mand forsøgte at slå ud efter en kvinde ved et busstoppested i København.

Det fortæller han til HER&NU.

Til mediet forklarer han, at han og en kammerat forleden blev vidner til at kollision på cykelstien på stedet.

Kollisionen fik efterfølgende den ene part - en mand - til at storme efter den anden part - en kvinde. Ifølge Esben Dalsgaard mente manden, at kvinden var skyld i uheldet.

»Han smed cyklen og spurtede hen for at smadre hende. Kæmpestor, højtråbende og hidsig var han ved at gå amok. Min kammerat og jeg løb hen og sørgede for at skærme ham af, da han svingede armen for at uddele slag mod den kvindelige cyklist,« fortæller han til ugebladet.

Ifølge den 43-årige skuespiller tog det ti minutter at få manden manet til ro.

Esben Dalgaard er for tiden aktuel i tv-serien 'Hånd i Hånd'. I december kunne man opleve ham i julekalenderen 'Tinka og Kongespillet'.