Esben Bjerre Hansen og Peter Falktoft har siden 2016 lavet en af Danmarks mest populære podcast, 'Her Går Det Godt'.

Her har de med jævne mellemrum pointeret – som programtitlen også antyder – at det går godt.

Og nu er planen givetvis, at det fremover skal gå endnu bedre for programmet, de to værter og de mange lyttere.

'Her Går Det Godt', som i alle årerne er udkommet gratis på diverse podcasttjenester, vil fremover komme til at koste penge, da det rykker over på podcasttjenesten Podimo.

Det fortæller Esben Bjerre Hansen og Peter Falktoft selv i det seneste af afsnit, som udkom 28. januar, og på deres Instagramprofiler.

»Vi har netop indgået en mangeårig eksklusiv aftale med podcast- og lydbogplatformen Podimo om at rykke programmet derover og ikke udkomme andre steder,« fortæller Peter Falktoft.

Hele deres mangeårige bagkatalog følger med, og det træder allerede i kraft fra 1. februar.

Dermed vil programmet, som hidtil indirekte har været sponsoreret af diverse samarbejdspartnere og annoncer, fremover blive finansieret af lytterne.

Vil du købe abonnement til Podimo for at høre 'Her Går Det Godt'?

Og værterne understreger flere gange, at der ikke er tale om en øvelse.

»Vi tror hårdnakket på, at vores produkt er så godt, at I vil følge med os over på Podimo. Og hvad bedre end at stressteste sig selv, sit værd, sit ego og sit program med end en omvæltning som denne.

Podcast er ikke anderledes end en tv-serie, radioprogram eller streaming – det er noget, man vælger til og vi er lykkelige for, hvor mange af jer der igennem 10 år har valgt os til og fortsat gør det,« skriver Esben Bjerre Hansen og Peter Falktoft på deres Instagramprofiler.

Et podimoabonnement giver selvfølgelig ikke kun adgang til 'Her Går Det Godt'-podcasten, men hele Podimos bagkatalog, som blandt andet også indeholder Mads Steffensens 'Mads & A-holdet.

Esben Bjerre Hansen og Peter Falktoft slog igennem på P3 med radioprogrammet 'Monte Carlo', som de havde fra 2012 til 2014.

Herefter lavede de tv, blandt andet en række rejseprogrammer, før de kastede sig ind i podcastbranchen.