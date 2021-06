Nørrebro har fået en ny kiosk. Det er måske ikke så overraskende.

Men lidt overraskende er det, at ejeren er den tidligere 'Monte Carlo'-vært, journalist og podcast-værten, Esben Bjerre.

Sammen med sin kone, Sisse Sejr, og parrets snart to børn bor han i en lejlighed ud til Folkets Park på Nørrebro.

Med udsigt til endnu en hjemme-sommer, fordi familien på tre om kort tid skal optage endnu et medlem, syntes Esben Bjerre, det var oplagt at udnytte at et værksted/bryggers/gæsteværelse i familiens lejlighed, har vinduer lige ud til Folkets Park.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Sisse Sejr (@sissesejr)

»Der sidder så mange ude i parken hver dag, og jeg kan simpelthen se, at vores nabo-kiosker hælder spiritus og chips ud ad dørene til de her folk. Og så tænkte jeg: ’Det skal fandeme være løgn – nu vil jeg også’,« siger han til Euroman.

Efter et ‘husmøde’, hvor den nykårede kioskejer lovede, at han selv ville stå for biksen, var forretningskonceptet på plads.

Siden har han fået styr på forhandlerkontrakter og regler, som skal overholdes i forhold til Fødevarestyrelsen, og nu er kiosken åbnet med det, man kan kalde et overskueligt sortiment.

I Esben Bjerres kiosk kan man købe lidt øl, lidt sprut og chips med smag af Karl Johan svampe. Det er det.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Esben Bjerre (@esbenbjerre)

Kiosken hedder ‘Ad Hoc’ og det er præcis, hvad den er. Den holder nemlig åbent, når det passer - Esben Bjerre.

For det skal mest af alt være hyggeligt, siger den nykårede ejer.

Han afslører, at ‘Ad Hoc’ på første åbningsdag omsatte for 972,50 kroner, så der skal nogle gode sommerdage til, før fruens ambitioner for butikken kan indfries.

På instagram skriver Sisse Sejr, at drømmen er at sælge øl nok til at kunne istandsætte den 145 år gamle husfacade på familiens kiosk/bolig.