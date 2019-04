Erling Kølner Jensen, der var guitarist i det danske band Cartoons, som storhittede i 1990’erne, døde natten til lørdag, 50 år gammel. Det bekræfter bandkollegaerne Martin Østengaard og Jesper Dukholt overfor B.T.

»Det er rigtigt, at Erling er død. Det er efter længere tids sygdom,« siger Martin Østengaard.

Hverken Martin Østengaard eller Jesper Dukholt vil fortælle, hvilken sygdom Erling Kølner Jensen døde af.

»Han har været syg gennem flere år, og vi vidste, at det var alvorligt. Men jeg er stadigvæk dybt chokeret og rystet over det. Han døde natten til lørdag. Pludselig er han væk,« siger Jesper Dukholt, og uddyber:

»Jeg har det frygteligt. Jeg var i Tivoli i går for at skulle mødes med et par venner. Jeg kunne nærmest ikke. Jeg sad og småtudede.«

Både Martin Østengaard og Jesper Dukholt er fulde af lovprisende ord om deres nu afdøde bandkollega.

»Jeg havde en dyb relation til Erling gennem 30 år, hvor jeg har kendt ham og spillet sammen med ham. Alt, hvad jeg har lavet i musikkens verden, har han været en del af. Han var en stor inspiration og et fantastisk menneske at være sammen med,« siger Martin Østengaard.

Jesper Dukholt kalder Erling Kølner Jensen det ’varmeste og gladeste’ menneske, han har kendt.

»Og så var han en pissedygtig guitarist og musikproducer. Han havde altid et smil på læben. Så jeg er så trist over det her. Jeg elsker den mand. Vi har haft så mange fantastiske tider sammen,« siger Jesper Dukholt.

Det er anden gang inden for få år, at et medlem af Cartoons er afgået ved døden.

I juni 2016 døde korsanger Karina Jensen efter fire års kræftsygdom.

»Jeg er rimelig hårdt ramt. Det giver næsten sig selv, at når man har været i samme orkester i fem år, og så at skulle se, at to af dem dør så tidligt, det giver stof til eftertanke,« siger Martin Østengaard.