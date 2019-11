Erik Clausen er i bedring, efter han tidligere i år var døden nær.

Efter et forholdsmæssigt ufarligt cykelstyrt røg han nemlig på hospitalet, hvor det udviklede sig dramatisk.

»De sagde til min kone: 'Vi er nødt til at gøre et eller andet for at han vågner op. Hvis han ikke vågner, så dør han',« siger Erik Clausen til Se & Hør.

Den 77-årige skuespiller og instruktør måtte sidste år aflyse alle aftaler resten af året, sin nye film og et talkshow, fordi han var faldet på racercyklen og havde brækket hoften.

Til B.T. fortalte han i maj, at han var på fode igen, og gik til genoptræning.

Men da han ankom til Nordisk Film Fondens prisuddelingsshow 'Isbjørnen' for nylig, fortalte han Se & Hør, hvordan han ikke bare havde døjet med en brækket hofte og skulder.

»Derefter kom en forgiftning, som gjorde, at jeg blev bevidstløs, og lægerne gav mig fem elektrochok, så jeg kunne vågne op igen,« siger han.

Også i oktober fortalte Erik Clausen om sin voldsomme oplevelse, da han medvirkede i 'Go'aften Live' på TV 2.

»Jeg kom på hospitalet, og så gik det helt galt. Jeg fik lungebetændelse, så fik jeg en urinvejsinfektion, og så fik jeg noget, der hedder deliriumforgiftning,« sagde han.

»Nu taler vi om seks måneder. Så blev jeg bevidstløs og kunne ikke vågne op.«

De fem elektrochok vækkede ham, men efterfølgende havde han problemer med at huske.

Efter ulykken genoptog Erik Clausen sin turne, og til B.T. har han fortalt, at han arbejder på et manuskript til en ny film.