Erik Clausen er igen i arbejdstøjet. Han brækkede ellers hoften og skulderen sidste år, men ankommer rimelig frisk til gallapremiere på 'De Forbandede År' om besættelsestiden.

»Jeg har trænet mig op til, at jeg kan køre på fuld drøn derhjemme,« siger han med vanlig, dreven københavnerdialekt.

»Jeg har lige været i fitnesscentret, og så går og løber jeg. Jeg er jo gammel cykelrytter, så jeg ved noget om, hvordan man træner sig op, ik.«

»Og så er jeg ved at lave en ny film. Jeg skriver på et manuskript, der er rigtig godt,« siger Erik Clausen, der er kendt fra titler som 'De Frigjorte', 'Midt om Natten' og 'Slip Hestene Løs'.

»Den handler om to gamle mænd, som skal på plejehjem. Men jeg vil ikke fortælle, hvem de to er. Men I kan nok gætte, at jeg er den ene,« siger han.

'De Forbandede År' er instrueret af filmlegenden Anders Refn, der blandt andet lavede 'Strømer', og som er Lars von Triers højre hånd. Refn, der er far til filminstruktøren Nicolas Winding Refn, har klippet næsten 100 film i sin karriere. Blandt andet for Erik Clausen.

»Han har hjulpet mig meget. Så nu glæder jeg mig til at se den. Vi skal ind og fejre ham.«

Erik Clausen har ingen titel på sin nye film og leder stadig efter en titel og tager gerne imod gode forslag. Endda for en pris.

»Der er en flaske whisky på spil,« siger han, inden han går til premieren.