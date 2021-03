Modemanden Erik Brandt siger farvel til sin lejlighed på Esplanaden.

I stedet skal han flytte ind i en toværelseslejlighed i plejecentret Rygårdcentret i Hellerup, som er Gentofte kommunes største plejecenter. Det fortæller han til Se og Hør.

»Det minder om en plejebolig. Jeg flytter en af dagene, og det er jeg glad for. Lejligheden på Esplanaden er for stor,« siger Erik Brandt til bladet.

Erik Brandts datter, Emilie, har hjulpet med at få sin far ud af lejligheden midt i indre København, som var blevet for stor for den 77-årige levemand.

Det gjorde hun via et Facebook-opslag.

»Stor herskabslejlighed på Esplanaden – 350 kvadratmeter på fjerde sal med elevator og syv værelser byttes væk,« skrev hun således.

Erik og Margit Brandt solgte i 2011 deres hjem på Ydre Østerbro og flyttede ind i herskabslejligheden med udsigt over Kastellet i København.

Det gjorde de blandt andet, fordi Margit Brandt led af lungesygdommen KOL.

»Der er elevator lige op i lejligheden, og det er perfekt for Margit. Hendes KOL har været hård ved hende hen over vinteren, og bentøjet har strejket lidt. Men hun er friskere nu. Det er lettere og bedre for hende at være i byen,« sagde Erik Brandt dengang.

Et halvt år efter flytningen døde Margit Brandt, og siden har lejligheden været for stor og ensom.

Derfor var Erik Brandts ønske at finde noget mindre i Hellerup, Charlottenlund, Østerbro eller København. Og det ønske er altså nu gået i opfyldelse.