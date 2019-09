»Hvis vi havde haft børn, kunne de lige så godt have bedt os om at sælge dem«.

Sådan lyder det fra 33-årige Ravna, da B.T. taler med hende i forbindelse med, at hun og kæresten Eric har været med i tirsdagens udgave af TV3-programmet ’Luksusfælden’.

I programmet blev der talt med store bogstaver fra både deltagerne og eksperterne.

Eric og Ravna fra Horsens nægtede at følge eksperternes forslag.

Ravna og Eric fra Horsens var bestemt ikke begejstret for at have deltaget i Luksusfælden. De føler ikke, at ekspertne tog dem seriøst, fortæller de. Foto: TV3 Vis mere Ravna og Eric fra Horsens var bestemt ikke begejstret for at have deltaget i Luksusfælden. De føler ikke, at ekspertne tog dem seriøst, fortæller de. Foto: TV3

De mente ikke, de var lydhøre overfor deres ønsker. Blandt andet var parret stærkt utilfredse med, at eksperterne foreslog, at de kunne sælge deres to katte for at nedbringe Erics gæld på over 500.000 kroner.

Og da B.T. taler med parret for at høre, hvordan det er gået dem efterfølgende, har vreden bestemt ikke lagt sig.

»Det var ikke en særlig positiv oplevelse. Deres opførsel var ekstremt nedladende og arrogant. Det var tydeligt, at holdningen var, at deres ord var lov. Det var ikke samarbejde, der blev lagt op til,« fortæller Eric.

Særligt er parret skuffetde over seancen, hvor de blev bedt om at vælge mellem to muligheder.

Ravna og Jan Swyrtz kom flere gange op at toppes i programmet. Foto: TV3 Vis mere Ravna og Jan Swyrtz kom flere gange op at toppes i programmet. Foto: TV3

Enten at skille sig af med deres to biler og erstatte dem med to leasingbiler samt at nedsætte deres madforbrug med 1800 kroner per måned til 4000 kr.

Det ville skære otte år af gælden, så de allerede ville kunne købe et hus om lidt over fire år.

Eller også kunne de vælge en mere striks model, der også indbefattede at skille sig af med deres to katte, hvilket kunne nedbringe gælden så hurtigt, at de ville kunne købe det hus, som de drømmer om, allerede efter halvandet år.

»Vi havde sagt allerede fra de første castingsspørgsmål, at kattene ikke var i spil,« siger Eric og fortæller ligesom Ravna, at kattene er som børn for parret.

Derfor så parret sig nødsaget til at vælge den første løsningsmodel, der betød, at de 'kun' kunne skære gældsperioden ned til fire år.

Og det ærgrer dem, for de ville gerne have spændt livremmen yderligere ind.

For eksempel var de åbne for at gå ned fra to biler til en og flytte til Aarhus, så de ville få tættere til arbejde.

Men de muligheder, lyttede ekspertene, ifølge parret, slet ikke til.

Eric og Ravna blev i 'Luksusfælden' blandt andet bedt om at sælge deres to biler og lease to biler i stedet. Foto: TV3 Vis mere Eric og Ravna blev i 'Luksusfælden' blandt andet bedt om at sælge deres to biler og lease to biler i stedet. Foto: TV3

Så de var ikke imødekommende overfor jeres forslag?

»Nej, overhovedet ikke,« siger Eric.

I slutningen af programmet hører man, at Ravna ikke er glad for den leasinbil, som hun endte med at få.

Ifølge Ravna er det dog ikke så meget selv bilen, hun er sur over, men mere det faktum, at de betaler lige så meget for de to leasingbiler, som de gjrode for deres egne biler - Men at de med leasingbilerne er mere fastlåst, da de har kontrakter på et år på begge biler.

»Hvis der sker noget, så kunne vi være kommet af med den gamle punto. Det kan vi ikke nu,« siger hun.

Parret fortæller dog, at de fortsat følger det nedsatte madbudget, og at økonomien er blevet yderligere forbedret, da Eric arvede 50.000 kroner efter sin onkel.

Pengene har de brugt til at afbetale noget af gælden.

Luksusfælden bliver sendt tirsdag aften kl. 20 på TV3.