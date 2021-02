Den danske erhvervsmand Niels Boserup er død.

Den tidligere administrerende direktør for Københavns Lufthavn og formand for blandt andet Jyllands-Posten og TV 2, blev 77 år gammel.

Det skriver Berlingske i en nekrolog.

Oprindeligt var Niels Boserup uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole, hvorefter han fik arbejde på Jyllands-Posten, hvor han var med til at opbygge erhvervsdækningen.

Senere skiftede han over til selv at være en del af erhvervslivet med job i skibsværftet B & W, forsikringsselskabet Baltica og i lufthavnen.

Det førte ifølge Berlingske sidenhen til flere bestyrelsesposter, og han nåede blandt andet at være formand for bestyrelsen i Jyllands-Posten og i TV 2, hvor han i sin tid var med til at lancere TV 2 News.

»Niels Boserup var et menneske, som rummede stor begejstring og engagement, og som rummede en brændende interesse for alt muligt andet end sin karriere. På den måde kan moderne erhvervsledere lære en hel del af Niels Boserup,« lyder det i Berlingske nekrolog.

Niels Boserup blev gift med sin Esther i 1967. Sammen har de to voksne børn og fire børnebørn.