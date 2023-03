Lyt til artiklen

Utilfredsstillende.

Sådan lyder dommen over årets resultat i Herping Holding ApS, der er den erfarne forretningskvinde og løvinde, Louise Herping Ellegaards, private holdingsselskab.

Det er vel at mærke selskabets egen ledelse, der i årsrapporten 2022 udtrykker sin utilfredshed med virksomhedens økonomiske resultat.

Sidste år tabte selskabet 10,4 millioner kroner efter skat.

Louise Herping Ellegaard kom med i ottende sæson af DR1-programmet ‘Løvens Hule’, og hun bruger holding-selskabet til at investere i programmet med.

Over for Finans understreger hun, at det store underskud ikke har noget at gøre med investeringerne i DR-programmet.

I stedet skyldes det udviklingen på aktiemarkedet.

»Der er ikke så meget at sige om det. Aktiemarkedet gik ikke som forventet,« siger Louise Herping til Finans.

Det to-cifrede millionunderskud bringer holdingselskabets egenkapital ned på 74 millioner kroner. Ifølge Finans er det første gang, at holdingselskabet giver underskud.

Louise Herping Ellegaard er medstifter af CLIO, som er landets største platform med digitale læringsmidler til folkeskolen.

Virksomheden blev solgt til Bonnier i 2018 for cirka 300 millioner kroner og siden har iværksætteren investeret i flere tech-virksomheder, men bruger også tid på bestyrelsesarbejde og mentoring.

Ifølge hendes hjemmeside Herping.dk har hun blandt andet investeret i Maneno Aps, der er en læse-app til begynderlæsere, Tuttelu Aps, der leverer bleer på abonnement og Pentalock Aps, der laver låseløsninger til cykler.