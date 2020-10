Musiker Erann DD oplevede en kæmpe sorg, da han pludseligt mistede sin lillebror.

Den 53-årige sanger og sangskriver fortæller i et interview med Alt for damerne, at det har været hans livs tab, da han mistede broren Youval.

Hvad er din største hjertesorg?

»Det er helt klart min brors død. Han døde som 27-årig, og det kom som et chok for os alle. Det er en smerte, jeg ikke vil ønske for nogen anden.«

Erann DD fortæller, at tabet af hans lillebror er hans livs store sorg. Foto: Linda Kastrup Vis mere Erann DD fortæller, at tabet af hans lillebror er hans livs store sorg. Foto: Linda Kastrup

Brorens død er ikke et ubeskrevet kapitel i sangerens liv. Han har tidligere fortalt, hvordan broren døde. Det gjorde han i et interview med Fyens Stiftstidende.

»Youval døde på fem sekunder. Han faldt om uden for en 7-Eleven. Det var en hjerneblødning. Det værste var, at jeg ikke nåede at sige farvel. Og at der er så mange spørgsmål, jeg ikke nåede at stille ham,« sagde Erann Drori, som sangeren i virkeligheden hedder.

Erann DD fortalte sin historie til den fynske avis i 2006, og der var det halvandet år siden, broren gik bort.

Sangeren er opvokset som jøde, og som det er skik i den jødiske tro, blev broren begravet indenfor et døgn, efter han var død.

Privat danner Erann Drori par med designer Lizette Mikkelsen Drori, som han har de tre børn Samuel, Lea og Ella med. Og netop børnene var med til at få ham igennem den akutte sorg efter broren var borte.