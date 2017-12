Det vrimler snart med børn i Kardashian-familien.

Khloé Kardashian bekræftede kort før jul - efter flere måneder med rygter - at hun er gravid. Søster Kim Kardashian West venter sit tredje barn via en surrogatmor - og så er der standhaftige ryger om, at Kylie Jenner også har en lille ny på vej.

Fansene af den populære reality-familie kan ikke få nok af baby-snakken, og derfor har de måske en tendens til at se ‘baby-buler’ alle vegne. Senest på Kendall Jenner, der i går delte en selfie på Instagram, hvor hun er iført en stram kjole.

A post shared by Kendall (@kendalljenner) on Dec 29, 2017 at 12:26pm PST

Kommentarer som ‘er hun gravid?’ begyndte straks at vælte ind, og det begyndte flere sladder-medier at rapportere på. Men hvis du er en af dem, der ikke kan få nok af Kardashian/Jenner-babyer, må vi desværre skuffe dig: Kendall er ikke gravid.

Det slår den 22-årige model nu selv fast på Twitter, hvor hun på ret genial vis afviser rygterne:

‘Jeg kan bare godt lide bagels, ok!!!,’ skriver Kendall Jenner, der linker til en artikel fra MTV Australien om, at fans tror, hun er gravid.

i just like bagels ok!!! https://t.co/4IxM9ECLOs — Kendall (@KendallJenner) December 31, 2017

Så lige nu må fans altså nøjes med at glæde sig på Khloé og Kims vegne - og så ellers håbe på, at Kylie Jenner snart tager bladet fra munden.

Kendall er i øvrigt ikke den eneste kvinde i familien, der er blevet rygtet gravid på det seneste. For nylig lagde halv-storesøster Kourtney Kardashian - der allerede er mor til tre - navn til lignende rygter.