Længe har Robert Irwin tiltrukket sin stor opmærksom på grund af hans slående og rørende lighed med hans afdøde far.

Nu har han tiltrukket sig opmærksomhed af en helt anden grund.

Mandag dukkede han nemlig op til premieren på den kommende Tom Cruise-film 'Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One' i Sydney – og ved sin side havde han for første gang sin kæreste.

Der er tale om den jævnaldrende Rosie Buckley.

Her ses Robert Irwin, Terri Irwin og Bindi Irwin sammen i 2019. Foto: Brendan Mcdermid/Reuters/Ritzau Scanpix

Og ligesom Robert Irwin har hun også en forbindelse til et familiemedlem, de alt for tidligt måtte tage afsked med.

Rosie Buckleys mor er nemlig Kate Ledger, der er søster til den afdøde skuespiller Heath Ledger, som især var kendt for sin rolle som Jokeren i Batman-filmen 'The Dark Knight'. Det skriver ET Online.

Heath Ledger døde i 2008 som følge af en overdosis i en alder af 28 år.

Der opstod første gang forlydender om en romance mellem Robert Irwin og Rosie Buckley – der begge er 19 år – tilbage i november sidste år, hvor de blev spottet sammen på en strand i australske Queensland.

En måned senere, på Robert Irwins fødselsdag, blev de fotograferet sammen med i hans families zoologiske have.

Robert Irwin er søn af dyreelskeren og tv-personligheden Steve Irwin, som mistede livet under optagelserne til et af sine populære tv-programmer.

På det tidspunkt var Robert Irwin knapt nok tre år, mens hans storesøster, Bindi, kun var otte.

Steve Irwin, som også gik under navnet 'Krokodillejægeren', døde den 4. september 2006 under optagelserne til et program om farlige dyr under vand.

Arkivfoto af Steve Irwin fra 2004. Foto: Russell Mcphedran/AP/Ritzau Scanpix

Sammen med blandt andre sin manager og ven John Stainton var Irwin på optagelse ved Port Douglas i Queensland, Australien, da han blev stukket flere gange af en pilerokke.

Stik, der endte med at dræbe den højtelskede tv-vært i en alder af bare 44 år.

Siden er Robert Irwin gået i sine fars fodspor og arbejder selv med dyr og som dyreforkæmper.