Det ville være synd at sige, at de amerikanske rappere 50 Cent og Ja Rule er bedste venner. Siden 90'erne har de bekriget hinanden offentligt.

Men nu har 50 Cent overgået sig selv.

For nylig kunne dealsitet Groupon annoncere, at koncertbilletter til Ja Rules show med sangerinden Ashanti kunne fås for sølle 100 kroner.

Og det gode tilbud udnyttede 50 Centangiveligt til sin vanvittige prank.

Vis dette opslag på Instagram #50cent bought a whole bunch of #jarule tickets on Groupon Et opslag delt af DJ Akademiks (@akadmiks) den 26. Okt, 2018 kl. 9.29 PDT

'Folk synes, jeg er ond, så se lige dét her. 15 dollars (100 kroner, red.). Hold øje med, hvad jeg gør nu. LOL (griner højt, red.),' skrev han på Instagram til et billede af den lave pris.

Under billedet kommenterede han:

'Jeg har lige købt de 200 forreste sæder, så de kan stå tomme. LOL'.

Siden har han fortsat sin voksenmobning ved at lægge photoshoppede billeder og filmklip på Instagram, hvor man kan se, hvordan det vil se ud, når Ja Rule står og giver den gas for en halvtom sal.

Vis dette opslag på Instagram What a show, I mean just fucking great. Do it againmy kid went to the restroom. LOL #bellator #lecheminduroi Et opslag delt af 50 Cent (@50cent) den 26. Okt, 2018 kl. 10.57 PDT

De to rappere er begge fra New Yorker-nabolaget South Jamaica i Queens, og deres fjendskab ligger mange år tilbage.

Det er derfor bestemt ikke første gang, 50 Cent og Ja Rule driller hinanden offentligt.

I september lagde Ja Rule en video på de sociale medier, hvor han måtte beklage, at et kommende show var blevet aflyst af arrangøren. Til det svarede 50 Cent:

'Der er kun blevet solgt ti billetter, så ingen gider alligevel se det lort.'