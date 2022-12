Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Lasse Rimmer og Line Hoffmeyer har tilsyneladende fundet melodien endnu engang.

I et opslag på Instagram deler Line Hoffmeyer en video af de to sammen – hvor sangen af The Beatles 'Here Comes The Sun' spiller indover.

I videoen kan man se parret holde i hånd, grine, nusse og kysse, og opslaget har teksten »My Lobster« tilknyttet, der referer til tv-serien 'Friends' udtryk for en form for sjæleven.

Parret fandt sammen i 2015, hvor Lasse Rimmer afslørede, at han var blevet kærester med den 20 år yngre influencer.

Lasse Rimmer og Line Hoffmeyer blev gift i 2019, men efter to års ægteskab annoncerede de, at parret var gået fra hinanden og skulle skilles.

I februar bekræftede Line Hoffmeyer, efter der havde været spekulationer om forholdet til Rimmer virkelig var slut, at de nu endnu en gang prøvede lykken som par.

»Over julen blev Lasse og jeg kærester igen. Det har, for mig, været nogle modbydelige måneder uden ham omend meget sundt, lærerigt og tiltrængt for at havne det rigtige sted. Jeg er lykkeligere, end jeg har været i ufatteligt lang tid, og jeg gider aldrig nogensinde at undvære ham igen,« skrev Line Hoffmeyer til opslaget i februar.

Dette forhold holdt dog kun nogle få måneder, inden Hoffmeyer endnu en gang bekræftede, at forholdet var »endegyldigt forbi«.

På det nye opslag strømmer kommentarerne til med lykønskninger til den genfundne kærlighed hos den 50-årige komiker og 20 år yngre influencer.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Line Hoffmeyer og Lasse Rimmer, men ingen af dem er i skrivende stund ikke vendt tilbage på vores henvendelser.