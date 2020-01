Filmbyen over dem alle, Hollywood, mangler ikke kærlighedshistorier hverken på eller udenfor det store lærred, men få af dem holder længe.

Da der natten til mandag dansk tid var Golden Globes-uddeling blev det dog klart, at megastjernen Tom Hanks føler, han er en af dem, som er blevet velsignet med sådan en.

Han har fire børn og en kone, han har været gift med i over 30 år, og hvis man ser tilbage på hans historie med skuespillerinden Rita Wilson, så hersker der da heller ingen tvivl om, at de to er meget glade for hinanden.

Rita Wilson, som Hanks selv omtaler som sit livs kærlighed, er dog ikke hans første kone. Han blev nemlig gift med Samantha Lewes, der var hans 'college'-kæreste.

Her ses Tom Hanks med sine børn Colin Hanks, Theodore Hanks, Elisabeth Ann Hanks og Truman Hanks. Yderst til venstre ses desuden Tom Hanks svigerdatter.

De fik sammen to børn, nemlig sønnen Colin Hanks, der selv har en succesfuld skuespilkarriere, og så datteren Elisabeth Ann Hanks, inden de blev officielt skilt i 1987.

Han mødte dog sin nuværende kone, Rita Wilson' allerede i 1981, da hun var med i stjernens komedieserie 'Bosom Bodies'. En serie, som også Samantha Lewes var kort med i.

Det var dog før det, at Wilson fangede Hanks interesse, skriver Oprah Mag.

Han så hende nemlig i den meget populære tv-serie 'The Brady Bunch', da han var bare 16 år gammel. Rita Wilson spillede en cheerleader, som man kender det fra de amerikanske 'High Schools', og Hanks var solgt.

Her ses Tom Hanks, da han modtog en stjerne på 'Walk of fame' i Hollywood.

»Jeg var faktisk ovre ved en ven, da det (afsnittet, red.) blev vist, og jeg husker, at jeg tænkte: 'Det er en flot pige'« fortalte Hanks i forbindelse med premieren på filmen 'My big fat greek wedding 2', som ægteparret har produceret sammen.

Der skulle derefter gå en del år, inden Rita Wilson var at finde arm i arm med Hanks. Det skete i 1986 ved premieren på filmen på 'The three amigos.' Hanks fortæller, at det smertede ham at skulle gøre sine to førstefødte til skilsmissebørn.

»Jeg ledte efter noget, som jeg ikke havde fået som barn. Og et ødelagt ægteskab betød, at jeg bød mine egne børn de samme følelser, som jeg havde haft i deres alder. Jeg var bare for ung og usikker til ægteskab,« har Tom Hanks tidligere fortalt UK Express.

Alligevel så lovede Hanks for anden gang i sit liv at være en kvinde tro resten af sine dage, da han 30. april 1988 giftede sig med Rita Wilson. Et ægteskab, der nu har holdt mere end tre årtier.

Til Golden Globes søndag aften så man en tydeligt rørt Tom Hanks, som gjorde det helt klart, hvad det har betydet at have sin Rita og sine fire børn ved sin side igennem tykt og tyndt. Han fortalte, at hans job betyder, at han er meget væk, og det er ikke altid nemt.

»En mand er velsignet, når han har sin familie siddende foran sig på den her måde. En kone, der er fantastisk på alle måder, og som har lært mig, hvad kærlighed er,« sagde han blandt andet i talen.

»Fem børn, der er modigere, stærkere og klogere end deres gamle far,« fortsatte han, før han kom med en undskyldning. (Hanks havde også sin svigerdatter med, og derfor talte han fem børn, red.)

»Jeg lover, at det er forkølelsen. Jeg er ikke i nærheden af at være så følelsesladet derhjemme,« jokede han, da stemmen knækkede. Du kan se episoden øverst i videoen.