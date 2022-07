Lyt til artiklen

»Kulturen har det svært, det er helt sikkert. Der er ikke det samme pres på billetter.«

Sådan indrømmer Torben 'Træsko' Pedersen, der er direktør for Cirkusrevyen, da B.T. møder ham til halvvejsfest på den historiske revy.

For selv om de store afskedssæsoner med Ulf Pilgaard og Lisbet Dahl har trukket folk i massevis til teltet på Bakken, så kan det også mærkes, at de to garvede revystjerner ikke længere er inde i billedet.

»Det kan da godt være, at vi ikke har fornyet os hurtigt nok, men vi skal ikke klage, der kommer stadigvæk mange, og jeg regner med, at vi når omkring 100.000 billetter i år, og det er vi jo glade for. Jeg havde da gerne set, at det var flere, det er ikke nogen hemmelighed, men sådan er det.«

Torben Træsko Pedersen. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Torben 'Træsko' Pedersen afviser dog, at det skulle være, fordi revyen som genre er ved at uddø – som det gennem tiden flere gange har været fremført.

At det gængse revypublikum er oppe i alderen er nemlig ikke nogen hemmelighed.

Men det betyder heller ikke for nogen af Cirkusrevyens skuespillere, at de bliver bekymrede for, om der i fremtiden vil være nogen til at købe billetterne til revyerne.

»For det første, så bliver der flere og flere ældre. Så vi regner med, de alle sammen kommer strømmende!« joker Niels Olsen.

Forud for premieren var skuespillerne i årets Cirkusrevy: Merete Mærkedahl, Carsten Svendsen, Henrik Lykkegaard, Niels Olsen og Lisbet Dahl som her til pressefotograferingen i maj - men nu er Lisbet Dahl blevet erstattet af Pernille Schrøder. Foto: Martin Sylvest

For alle blive ældre – og dermed også mere modne til revy, pointerer hans revykollega Pernille Schrøder.

»Det er helt klart, at revy er for et mere voksent publikum. Det kommer aldrig til at ske, at der sidder en sal fuld af 28-årige til en revy. Det er noget, man begynder at søge, når man når en vis alder, men de bliver jo hele tiden ved med at være der,« ræsonnerer hun.

Ikke mindst mener holdet bag Cirkusrevyen selvsagt, at revygenren har – og har bevist – sin berettigelse.

»Hvis man kigger tilbage på gamle avisklip fra 1965, så står der, at nu må det der revy til at forny sig, men det har jo bare holdt ved. Og sådan som vores nyhedsformidling er i dag, så er der altså brug for nogle steder, der tager nogle ting op og siger, at det der var altså ikke i orden,« mener Niels Olsen.