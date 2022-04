Er bøger primært at betragte som en del af indretningen, eller pynter man sig med lånte fjer, når man fylder bogreolen med litteratur, man aldrig har læst?

Det er det helt store spørgsmål på Twitter, efter at Disney-skuespilleren Ashley Tisdale for nylig gjorde en indrømmelse i en video, der siden er gået viralt.

»For at være helt ærlig, så var der ikke bøger på denne bogreol for få dage siden. Jeg var nødt til at sende min mand ned til boghandleren med et: 'Du bliver nødt til at skaffe 400 bøger',« siger 'High School Musical'-stjernen i videoen, som er en del af en boligreportage i det anerkendte Architectural Digest.

I videoen viser 36-årige Ashley Tisdale rundt i sit hus, som hun deler med sin mand, komponisten Christopher French. Og da hun når til den store bogreol, som fylder hele endevæggen, indrømmer hun altså med et skuldertræk, at hun ikke har læst – eller har i sinde at læse – de mange bøger på den.

I... am speechless. pic.twitter.com/sF5wPAARSv — Sarah Caldwell (@sarahccaldwell) March 29, 2022

»Min mand sagde selvfølgelig: 'Vi burde samle bøger over tid og sætte dem på hylderne', men jeg var sådan: 'Nej, nej, nej, ikke når Architectural Digest kommer'.«

Og det er altså noget, der har fået folk op af stolen.

'For at være helt ærlig, så var der ikke billeder i disse rammer for få dage siden. Jeg var nødt til at sende min mand ned til Getty Images med et: 'Du bliver nødt til at skaffe 400 billeder af andre menneskers familier',' lyder en ironisk kommentar.

Siden har Ashley Tisdale måttet præcisere, at flere af bøgerne var hendes egne, men at hun umuligt kunne fylde 36 hylder, der hver kan indeholde 22 bøger.

»Indretningsarkitekter gør det hele tiden – jeg var bare ærlig omkring det.«

Men det syntes ikke at formilde folk.

'Hvis du ikke har særlig mange bøger, så lad være med at have en bogreol. Hæng kunstplakater op i stedet – eller noget andet, der betyder noget for dig,' lyder en anden af de mange kommentarer.

Ashley Tisdale med manden, Christopher French. Foto: Rich Fury Vis mere Ashley Tisdale med manden, Christopher French. Foto: Rich Fury

Christine Feldthaus har tidligere været fast ekspert i 'Kender du typen?', og B.T. ringer derfor til den garvede livsstilsekspert for at høre, hvorfor indholdet af bogreolen tilsyneladende betyder så meget for os mennesker.

Men det undrer ærlig talt også hende:

»Jeg synes, det er enorm hårdt at sable et menneske ned, der synes, det er hyggeligt at have 400 bøger stående, fordi det giver varme og charme til et rum. Hvem fanden kan have ondt i røven over det?« spørger hun.

Ifølge livsstilseksperten har en fyldt bogreol altid været et statussymbol. Hvis man har en lang videregående uddannelse og er litterært interesseret, vil man selvfølgelig gerne have, at gæsterne kan se, at man er dybt begavet, forklarer hun.

Men det er en forældet tankegang i en digital tidsalder.

Hvad skal bøger?

»Nu er jeg jo en gammel dame, der har købt bøger i mange år, men hvis jeg skulle begynde nu, ville jeg ikke have så mange. Men det betyder ikke, at jeg ikke er belæst – jeg kan jo have læst hele lortet på min iPad, så vi skal passe på med stereotyperne,« siger hun.

I takt med at de fysiske bøger mister deres praktiske formål, begynder flere at se dem som dekoration.

Derfor vælger mange at gøre som Ashley Tisdale og skabe biblioteksstemning ved at fylde hele væggen, mens andre farvekoordinerer bøgerne, så de nærmest bliver kunstværker i sig selv.

Og så hører man sjældent et ondt ord om såkaldte coffe table books, som ofte er store kunst- eller fotobøger, hvis primære funktion er at ligge og pynte på sofabordet med for eksempel en dekorativ vase stående ovenpå.

Derfor kan man også se, hvordan antikvitetsforretninger i øjeblikket slår sig op på at sælge bøger baseret på udseende, hvorfor man for eksempel kan købe en halv meter bøger i en bestemt farve eller størrelse, så de passer ind i indretningen.

Og det er da heller ikke kun vrede Twitter-brugere, som har kommenteret Ashley Tisdales bogreol.

'Bøger er lige så meget kunst som alt muligt andet. Ellers ville bøger have neutrale forsider uden appel. Hvorfor er folk så fandens snobbede, hvad angår bøger?' lyder det fra en af støtterne.