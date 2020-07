Hun har tilbragt hele sit liv i overdådig rigdom, været svøbt i overklassens luksus. Men i disse dage er det frygtens kåbe, der hviler tungt på hendes skuldre.

»Som subkulturen er i det fængsel, vil det være en hædersbevisning at være dén, der får ram på hende,« kommer det ligeud fra én, der kender kulturen indefra. Tidligere fængselsinspektør Cameron Lindsay.

Det er Ghislaine Maxwell, han refererer til. Jeffrey Epsteins 58-årige ekskæreste, som efter flere år på flugt for kort tiden siden blev anholdt i sin luksusejendom i New Hampshire, hvor hun det seneste halve år har holdt sig skjult.

Siden er livet på første klasse blevet skiftet ud med en celle i Metropolitan Detention Center i New York. Eller adskillige celler faktisk.

1.600 fanger er der plads til i New Yorks Metropolitan Detention Center. Ghislaine Maxwell er en af dem. Foto: JOHANNES EISELE/AFP

For hvor hun ifølge anklageskriftet står tiltalt for at have været dén, der jagede for Jeffrey Epstein, er Ghislaine Maxwell nu selv den jagtede. Og frygten for hendes liv har betydet, at hun i løbet af de seneste to uger utallige gange er flyttet fra celle til celle. Én frygt, der ifølge Cameron Lindsay er begrundet.

For selv om det ikke er guds bedste børn, der opholder sig i fængslet, eksisterer der blandt selv de mest hårdkogte forbrydere et uskrevet æreskodeks: Pædofili og misbrug af mindreårige er utilstedeligt.

»Indsatte med højt profilerede og sensitive sager af denne karakter er meget udsatte,« fortæller Cameron Lindsay videre til New York Post.

Dén frygt vil Ghislaine Maxwells advokater uden tvivl slå på, når hun 14. juli kl. 19 dansk tid skal fremstilles for en dommer til en kautionshøring.

Men det er ikke det eneste, den tidligere prominente jetsetter har at frygte i sit nye midlertidige hjem.

Sådan ser en celle i Metropolitan Detention Center ud. Foto: US DOJ

Metropolitan Detention Center kaldes nemlig med god grund USA's mest udskældte fængsel.

Som anklaget er det her, man sidder, mens man venter på, at ens sag skal for retten. Og fængslet huser ikke kun hårdkogte fanger, men også hårdkogte fangevogtere.

Adskillige undersøgelser har afsløret et brutalt og forrået miljø blandt de ansatte, som helt bogstaveligt har banket de indsatte til plukfisk, så cellerne var smurt ind i blod og klumper af blodigt hår.

Dertil kommer, at betjentene også seksuelt har misbrugt indsatte kvinder. Så sent som i januar sidste år blev tre dømt for voldtægt af mindst seks kvindelige fanger.

Og for blot en måned siden døde en indsat på grund af betjentenes overdrevne brug af peberspray.

Oven i det har der den seneste tid været covid-19-udbrud i fængslet. Mindst 50 fanger og betjente menes at være smittede. Hvilket Maxwells advokater har varslet også vil indgå i deres kautionsbegæring.

Hvad end udfaldet på den høring bliver, har opholdet uden tvivl været en mavepuster for Ghislaine Maxwell, som er vant til privatfly og luft under de luksuriøse vinger.

»At have levet som hende og pludselig blive kropsvisiteret og få undersøgt enhver kropsåbning er en ydmygende oplevelse,« som den tidligere fængselsinspektør Cameron Lindsay udtrykte det over for Daily Mail.

Men også hverdagen er noget anderledes, end hun er vant til.

Livet på første klasse er slut for 58-årige Ghislaine Maxwell. Her ses hun ved åbningen af en ny eksklusiv Yves Saint Laurent-boutique i New York i sine velmagtsdage. Foto: Evan Agostini/AFP

Ifølge den håndbog, der udleveres ved ankomsten til fængslet, vækkes fangerne kl. 6. Her spises morgenmad, frokosten er kl. 11, og middag serveres efter endt fangeoptælling kl. 16.

Hovedparten af tiden tilbringes i en 3 x 3,5 meter celle, som kun indeholder en briks med en tynd madras, en pude og et tæppe. Og personlige ejendele er forbudt.

Kontakt til omverdenen er begrænset til maksimalt 15 minutters telefontid dagligt.

Endnu er det uvist, hvornår Ghislaine Maxwells sag kommer for retten. Dømmes hun skyldig, kan hun idømmes op til 35 års fængsel.