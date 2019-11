En skilsmisse kan være en dyr fornøjelse.

Det må skuespilleren Kevin Dillon sande, efter at en skilsmissesag mellem ham selv og ekskonen, Jane Stuart, har nået sin ende.

Sagen begyndte i 2016, hvor Jane Stuart søgte om skilsmisse efter 10 års ægteskab med skuespilleren, der nok er mest kendt for sin rolle som Johnny 'Drama' Chase i serien 'Entourage', skriver TMZ.

Og drama må da også siges at være passende ord for skilsmissesagens afslutning, der koster skuespilleren mange millioner.

Castet fra 'Entourage' ved Golden Globe Awards i 2015. Fra venstre: Adrian Grenier, Kevin Dillon, Kevin Connolly, Emmanuelle Chriqui, Jerry Ferrara og Jeremy Piven. Foto: PAUL BUCK Vis mere Castet fra 'Entourage' ved Golden Globe Awards i 2015. Fra venstre: Adrian Grenier, Kevin Dillon, Kevin Connolly, Emmanuelle Chriqui, Jerry Ferrara og Jeremy Piven. Foto: PAUL BUCK

For ganske vist er det nu tidligere par blevet enige om, at de skal dele forældremyndigheden over deres 13-årige datter, Ava.

Men alligevel skal 'Entourage'-skuespilleren fremover betale både underholdsbidrag til ekskonen og børnebidrag til datteren.

Ifølge dokumenter, som mediet har fået adgang til, løber omkostningerne op i 3.923 dollars, svarende til knap 27.000 danske kroner.

Derudover skal skuespilleren betale hele 1.705.594 dollars, svarende til godt 11.500.000 danske kroner, til ekskonen i en såkaldt 'equalization payment', der skal sikre, at begge parter har samme økonomiske muligheder efter skilsmissen.

Foruden det store pengebeløb har Jane Stuart også fået rettens ord for, at Kevin Dillon skylder hende 242.411 dollars, svarende til godt 1.650.000 millioner kroner, fra deres fælles aktiekonto.

Så skulle man måske tro, at det var nok. Men ifølge mediets oplysninger får Jane Stuart også parrets bil, en Ford Escape.

Selvom det lyder voldsomt, så kommer Kevin Dillon dog næppe til at lide nogen nød. Han får nemlig lov at beholde parrets tre ejendomme, hvor de to er i Californien og en enkelt ejendom er beliggende i New York.

Derudover beholder Dillon også en motorcykel og parrets ni andre biler, deriblandt et par klassiske af Chevrolet-modellerne Corvette og Camaro.