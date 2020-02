Forleden afslørede Enrique Iglesias' bror, at hans 44-årige sangerbror var blevet far igen

Og nu bekræfter den populære sanger det selv i et opslag på Instagram, hvor han har delt et billede af sin nyfødte søn.

I opslaget fremgår det, at sønnen kom til verden 30. januar i år. Sangeren skriver desuden:

'My sunshine (min solstråle, red.).'

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) den 13. Feb, 2020 kl. 10.13 PST

Dermed er den 44-årige sanger Enrique Iglesias og hans kæreste, den 38-årige tidligere tennisspiller Anna Kournikova, blevet forældre for tredje gang.

Foruden den nyfødte søn - hvis navn forbliver ukendt - er parret forældre til et sæt tvillinger.

Nicholas og Lucy, som de hedder, kom til verden i 2017.

At Enrique Iglesias deler et billede af sin spæde søn er lidt usædvanligt.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Anna Kournikova Iglesias (@annakournikova) den 13. Feb, 2020 kl. 10.42 PST

Han og kæresten har nemlig for vane at gøre deres for at holde deres privatliv ude af medierne. Det var også tilfældet, da Anna Kournikova var gravid med tvillingerne.

Ud af det blå annoncerede parret pludseligt, at de var blevet forældre.

Anna Kournikova har ligesom sin partner gennem to årtier delt et billede af den nyfødte søn.

Og ligesom Enrique Iglesias skriver hun 'min solstråle' til opslaget, hvor man kan se hende ligge i en hospitalsseng, mens sangeren er iført hospitalstøj.