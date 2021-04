At der kan være gode penge i at have mange følgere på de sociale medier, er efterhånden velkendt.

Men der er de færreste, der kan tjene så meget, som Kylie Jenner gør.

Hopper HQ, et planlægning- og overvågningsredskab til de sociale medier, har opgjort, hvor meget stjernerne optimalt set kunne tjene på at dele ét Instagram-opslag i 2020.

Dwayne 'The Rock' Johnson topper med 1.015.000 millioner dollar, mens Kylie Jenner følger efter med 986.000 dollar.

Hun får selskab af sine fire søstre fra Kardashian-Jenner-klanen, som også har sneget sig ind i top 20.

Resten af familien fordeler sig med Kourtney Kardashian på 17. pladsen (514.000 dollar), Khloe Kardashian på 15. pladsen (608.000 dollar), Kendall Jenner på 14. pladsen (608.000 dollar) og Kim Kardashian på 4. pladsen (858.000).

Kendall Jenner slår dog Khloe Kardashian, fordi hun har flere følgere.

Der er selvfølgelig ingen garanti for, at de tjener så meget, hver gang deler et opslag på Instagram, men mindre kan nok også gøre det.

Tilbage står dog, at hvis de fem søstre rammer den lige i røven på samme tid, vil de tjene 22.638.074 millioner danske kroner tilsammen.

Du kan se listen over de 100 Instagram-brugere med bedste indtjeningsmuliger per opslag lige her.