Phillipa Hart har i mere end to årtier haft et forhold til den folkekære skuespiller Michael Gambon og er mor til to af hans børn, men hun er ikke nævnt i hans testamente.

Og hun får altså ingenting. Ikke en rød øre.

Det skriver Daily Mail, der har fået indblik i testamentet, hvor det omvendt fremgår, at Michael Gambons hustru gennem 61 år, Anne Gambon, arver størstedelen af formuen på lige omkring 13 millioner kroner.

Forvirret?

Michael Gambon (bagerst th.) sammen med de øvrige stjerner fra 'Harry Potter'-filmene: Gary Oldman (også bagerst) Daniel Radcliffe (forrest tv.) Emma Watson og Rupert Grint (forrest th.) Foto: Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Michael Gambon (bagerst th.) sammen med de øvrige stjerner fra 'Harry Potter'-filmene: Gary Oldman (også bagerst) Daniel Radcliffe (forrest tv.) Emma Watson og Rupert Grint (forrest th.) Foto: Reuters/Ritzau Scanpix

Sandsynligvis. Så inden vi går videre med testamentets detaljer, bør vi nok lige udrede de lidt specielle private forhold, som skuespilleren, der måske er mest kendt for sin rolle som professor Albus Dumbledore i 'Harry Potter'-filmene, har levet under.

For ja, op til sin død levede han sammen med hustruen Anne Gambon, med hvem han har den 60-årige søn Fergus.

Men siden starten af 2000-tallet havde Michael Gambon også sideløbende delvist levet sammen med Phillipa Hart, med hvem han har sønnerne Tom, 17 år, og William, 15 år.

Daily Mail skriver dog, at de »havde ikke været sammen i nogen tid før hans død«.

Ifølge testamentet, der blev skabt i 2016, får de to yngste børn i modsætning til deres mor hver en mindre sum: Et beløb svarende til 90.000 kroner samt nogle skuespilpriser.

Anne Gambon og sønnen Fergus er efter Michael Gambons ønske indsat som bobestyrere, og det var også dem, der sidste år offentliggjorde, at skuespilleren var død af lungebetændelse.

Hverken Philippa Hart eller Anne Gambon har ønsket at kommentere testamentets indhold over for Daily Mail.

Michael Gambon blev 82 år.