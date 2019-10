Der er en god grund til, at Irina ikke deler så meget ud af sit bryllup.

Det er ikke meget, man har hørt fra Irina Olsen om det storstilede og længe ventede bryllup mellem hende og kæresten gennem mange år, Morten ‘Faustix’ Olsen, og det viser sig nu, at der er en god forklaring.

Selvom det var et sandt drømmebryllup for Irina og Morten, så blev drømmen hurtigt til ethvert nygift pars mareridt, da det viste sig, at de havde valgt forkert, hvad angår brylluppets fotograf.

»Næsten alle de professionelle billeder, vi har fra brylluppet, er slørede. Jeg har været så ked af det over det, ikke bare ked af det, jeg har været super vred. Vi har desværre ikke særlig mange gode billeder fra brylluppet. Og hver gang jeg har prøvet at samle det (billeder og info om dagen, red.), så har det gjort mig vred, og jeg har lidt droppet at lave det blogindlæg, for jeg bliver så vred,« fortæller Irina på sin Instastory og fortsætter:

»Det som jeg har været allermest ked af det over er, at jeg ikke har et eneste billede af mig og Allessia. Og af selve vielsen er der tre billeder – de billeder der er uploadet på Instagram. Jeg har ikke engang gidet at sige det til jer, fordi de er noget, der bare har gået mig så meget på altså.«

Selvom brylluppet var spækket med influencere, som er en stor del af Irinas vennegruppe, så var der ikke engang hjælp at hente der. Ifølge Irina hyggede alle sig så meget, at der næsten ikke var nogen, der tog billeder.

Irina har måttet samle sammen af billeder fra alle gæsternes telefoner, men det er langt fra det samme, som den drøm Irina havde om nogle smukke billeder, der var taget af en fotograf, og som hun kunne forstørre og have som minde fra dagen for evigt.

»Der er ikke nogen løsning på det her, moving on, det var en god dag, og det kan vi ligesom trøste os selv med. Det var en fantastisk dag, jeg har bare ikke nogen billeder af mig selv i min brudekjole, men sådan er det,« slutter en trist Irina.

