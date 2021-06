I syv uger har tv-værten Rylan Clark-Neal været gået under jorden.

Han har været væk fra jobbet som radiovært på sit populære Radio 2-program 'Rylan on Saturday', han missede Eurovision, som han vanligt er tv-vært på i Storbritannien, og så har han ikke givet lyd fra sig på sine ellers så aktive sociale medier.

Søndag kom det så frem, at fraværet skyldtes, at Rylan Clark-Neal skulle separeres fra sin ægtemand gennem seks år, realitystjernen Dan Clark-Neal.

Nu mandag sætter den 32-årige tv-vært så for første gang ord på bruddet fra den 41-årige tidligere politimand og 'Big Brother'-deltager.

Rylan Clark-Neal og Dan Neal, da de sammen var værter på 'This Morning', som det første homoseksuelle par nogensinde. Foto: This Morning/PR Vis mere Rylan Clark-Neal og Dan Neal, da de sammen var værter på 'This Morning', som det første homoseksuelle par nogensinde. Foto: This Morning/PR

Over for det engelske medie The Sun forklarer Rylan Clark-Neal nemlig ærligt, at han er roden til parrets problemer, og at han nu søger professionel hjælp til at håndtere sine dæmoner.

»Jeg har begået en række fejl, som jeg fortryder inderligt og som uundgåeligt har ledt til vores ægteskabs brud,« indrømmer tv-værten til mediet og fortsætter:

»Jeg har taget tid væk fra arbejde, fordi jeg ikke er et godt sted lige nu og søger hjælp.«

Dan Clark-Neal skulle angiveligt været flyttet ud af parets hjem i Essex og ind i en lejlighed i samme London-bydel.

Parret fik gennem deres seks års ægteskab ingen børn sammen, selvom det var et stort ønske for Rylan Clark-Neal.

Rollen som far fik han dog lov at udfylde over for Dan Clark-Neals 20-årige søn Cameron.

»Jeg ser på ham som min egen. Han kan tale med mig - jeg er far, men han kan snakke med mig om sex,« har tv-værten tidligere fortalt The Sun.

Rylan Clark-Neal og Dan Clark-Neal mødte hinanden i 2013, da Rylan Clark-Neal som 'Celebrity Big Brother'-vinder i tv-programmet 'Big Brother's Bit on the Side' skulle interviewe Dan Clark-Neal om dennes exit i 'Big Brother'.

Derfra blomstrede kærligheden, og i november 2015 blev parret gift ved en lille, privat ceremoni, efter realitystjernen havde friet til tv-værten under en ferie i Paris.

I offentligheden gjorde det nu separerede par sig særligt bemærkede tilbage i juli 2016, da de blev det første homoseksuelle par, der sammen præsenterede morgentalkshowet 'This Morning' - en værtstjans, Rylan Clark-Neal også selv har bestredet.