Endnu en stjerne har oprettet en profil på amatørporno-hjemmesiden OnlyFans.

Denne gang er der tale om den 28-årige skuespiller Tyler Posey, som herhjemme nok er bedst kendt for sin rolle i tv-serien 'Teen Wolf'.

Tyler Posey annoncerede sin nye profil mandag og har allerede delt en række videoer på platformen, hvor brugere, der betaler et månedligt abonnement, kan få adgang til indhold af den mere eller mindre afklædte slags.

Og det var da også noget af en afklædt annoncering, som skuespilleren kastede sig ud i, da han oplyste sine Instagram-følgerne om sin nye OnlyFans-profil.

Tyler Posey splitterravende nøgen med en guitar, mens han annoncerer sin nye profil på OnlyFans. Foto: Instagram Vis mere Tyler Posey splitterravende nøgen med en guitar, mens han annoncerer sin nye profil på OnlyFans. Foto: Instagram

Her valgte han nemlig at dele en video, hvor man blandt andet kan se ham sidde splitterravende nøgen på en stol, mens han spiller guitar og synger.

»Velkommen til min OnlyFans, hvor jeg spiller guitar i bar røv,« lyder noget af sangteksten, som kan høres i dens fulde længde nederst i artiklen.

Page Six har været i kontakt med Tyler Posey for at høre, hvorfor han er fulgt i fodsporene på andre kendisser såsom Cardi B, Blac Chyna og Ruby Rose, der også har profiler på platformen.

»Jeg lagde mærke til, at mange af mine fans kommenterede mine Instagram-billeder og sagde, at jeg skulle få en profil på OnlyFans,« siger han til mediet og fortsætter:

»Jeg følte, at det var en fed mulighed for at komme endnu tættere på min fans og være mere reel over for dem. På OnlyFans kan jeg snakke om ting, som jeg måske ikke ville kunne gøre andre steder, og jeg kan komme i kontakt med flere personer.«

OnlyFans fik voldsom opmærksomhed for nyligt, da Disney-stjernen Bella Thorne oprettede en profil, som fik sitet til at bryde ned, da hun delte sit første billede.

Et billede, der indbragte hende mere end to millioner dollars på under en uge, hvilket fik sexarbejdere til at udskælde både Bella Thorne og OnlyFans.

Det skyldtes, at hjemmesiden i kølvandet på Bella Thornes monsterindtjening valgte at ændre sine regler, så man kun kan tage et bestemt beløb for indhold.

Og det blev altså bestemt ikke velmodtaget af flere sexarbejdere, hvis indkomst afhænger af netop OnlyFans.

Bella Thorne var efter shitstormen ude og undskylde til sexarbejderne, hvilket du kan læse mere om her.