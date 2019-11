Det er ikke mere end et par uger siden, at Jennifer Aniston fra tv-serien 'Friends' vakte stor opsigt, da hun oprettede en Instagram-profil med et tilhørende billede af skuespillerne fra serien.

Nu er det så Courtney Cox, der spillede Monica i serien, der får ekstremt meget opmærksomhed, efter hun fredag postede et billede med en særlig person.

Billedet er et selfie med Matthew Perry, der spillede Chandler, og til billedet skrev Cox:

»Gæt hvem jeg spiste frokost med i dag....JEG VED DET!! Kunne jeg være mere glad?.«

Et opslag delt af Courteney Cox (@courteneycoxofficial) den 7. Nov, 2019 kl. 3.16 PST

Billedet har fået over tre millioner 'likes', mens det er blevet kommenteret over 98.000 af både fans og kendisser.

Blandt andet har deres kollega fra 'Friends' Jennifer Aniston skrevet:

»MATTY!! Jeg elsker jer, venner,« efterfulgt af en masse hjerter.

Selvom billedet fra Courtney Cox har fået rigtig meget opmærksomhed, så bliver det slået af Jennifer Anistons billede, der fik over 15 millioner 'likes' på det sociale medie.

Skuespillerinden har 6,9 millioner følgere på Instagram, men bliver igen slået af Jennifer Aniston, der kan prale af at have hele 18,9 millioner følgere.

Den første sæson af den populære tv-serie løb over skærmen i 1994, og serien fejrer derfor 25-års jubilæum i år.

Det har fået fans verden over til at spekulere i, om der kunne komme flere sæsoner, men det har Jennifer Aniston selv afkræftet.

'Friends' har været uden nye afsnit siden 2004, hvor det sidste afsnit af den verdensberømte serie blev sendt.