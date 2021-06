Endnu en realitydeltager melder sig nu i koret af coronasmittede efter onsdagens Reality Awards.

Knap 500 realitydeltagere var onsdag i sidste uge samlet i Docken i København til branchens årlige prisfest. Og skønt alle blev bedt om at holde afstand og fremvise coronapas, lykkedes det alligevel den muterede Delta-variant af coronavirussen – også kendt som den indiske variant – at snige sig med til festlighederne.

Det er endnu ikke kommet frem, hvem der var bærer af den smitsomme variant, men mandag kunne den tidligere 'X Factor'-deltager Sigmund Trondheim fortælle, at han var blevet syg med covid-19 efter festen – dog uden at have fået at vide, om der var tale om varianten.

Siden lagde også 'Ex on the beach'-stjernen Asbjørn Nielsen sig syg. Og ifølge Sigmund Trondheim er også 'Fristet'-legenden Sy Lee blevet smittet.

'Ex on the Beach'-deltageren Asbjørn Nielsen blev mandag PCR-testet positiv for corona. Til onsdagens Reality Awards delte ham og Sy Lee mundvand ud på aftenen. Foto: Lykke Buhl

Sigmund Trondheim og Sy Lee – som i øvrigt delte mindst ét dejligt og veldokumenteret tungekys med Asbjørn Nielsen på aftenen – fulgtes med 'Paradise Hotel'-deltageren Trine Skjollander til Reality Awards.

Og nu er også denne sidste del af dette trekløver blevet konstateret smittet.

Det skriver Trine Skjollander på Instagram.

'Jeg er forfærdeligt ked af situationen, og jeg gør selvfølgelig alt, jeg kan, så alle kan føle sig trygge i denne proces,' skriver 'Paradise Hotel'-deltageren.

Sigmund Trondheim (th.) ankom sammen med Sy Lee og Trine Skjollander på den røde løber ved Reality Awards 2021 på Docken i København, onsdag aften den 16. juni 2021 Foto: Martin Sylvest

Til B.T. fortæller Trine Skjollander, der ved siden af realitystjernelivet ernærer sig som frisør, at hun ikke er hårdt ramt af sygdommen.

»Jeg har det super fint. Nyder solen og er ikke dårlig. Bare træt af, at jeg ikke kan eller må arbejde. Men sådan er det jo,« skriver hun i en mail.

Hun er indehaver af frisørsalonen SallyMane i Aalborg. Og her har hun været på arbejde siden onsdagens Reality Award, skriver hun på Instagram, hvor hun dog samtidig oplyser, at 'situationen er under kontrol'.

'Alle, der er blevet behandlet af mig på salonen før søndag, er ikke i risiko for at være blevet smittet og skal derfor ikke foretage sig yderligere,' skriver realitystjernen, der tiløjer, at kunder, der kan være blevet smittet, vil blive konmtaktet.

Til B.T. fortæller hun, at denne udmelding er givet efter samtale med Styrelsen for Patientsikkerhed.

Trine Skjollander blev testet negativ både lørdag, søndag og mandag, inden hun tirsdag kunne oplyse om den positive test. Men grundet inkubationstiden er det ikke udelukket, at hun blev smittet til onsdagens prisuddeling.

Da der var tale om en coronavariant – den såkaldte Delta-variant – har Styrelsen for Patientsikkerhed taget smitteopsporingen ekstra alvorligt.

Derfor blev både deltagere og deres nære kontakter, som ikke selv var til stede ved Reality Awards, bedt om at lade sig PCR-teste på sjettedagen, altså tirsdag, og isolere sig indtil der kom et negativt svar retur.

Trine Skjollander skriver dog i en mail til B.T., at det var i forbindelse med, at hun skulle på arbejde tirsdag, at hun tog en test som viste sig at være positiv.

Herefter gik hun i isolation.