28. september får den nye dokumentar 'Britney vs Spears' premiere på Netflix. Det sker netop dagen før den høring, der skal afgøre, om hendes far forbliver hendes værge og dermed bevarer kontrollen over hendes tilværelse.

Titlen henviser da også til Britney Spears' mangeårige kamp mod sin far, Jamie Spears, som hun nu har anklaget for at misbruge sit værgemål.

Dokumentaren, der er instrueret af Erin Lee Carr, har været længe undervejs. Lee Carr og journalisten, Jenny Eliscu, har brugt to et halvt år på at undersøge den juridiske kontrol, faderen har over Britney Spears. I den 94 minutter lange gennemgang, dykker dokumentaren ned i det meget omtalte værgemål og stiller blandt andet spørgsmål ved nødvendigheden af ​​den usædvanlige juridiske ordning og den påståede korruption fra hendes fars side.

»Hvad foregik der i værgemålet? Og hvorfor var hun stadig under værgemål, hvis hun havde det okay?« lyder det i en voice over i traileren, der blev offentliggjort 22. september.

Popstjernens far, Jamie Spears. Foto: VALERIE MACON Vis mere Popstjernens far, Jamie Spears. Foto: VALERIE MACON

»Der var økonomiske incitamenter for Jamie og for advokaterne. Britney tjente andre mennesker mange penge,« siges der desuden.

Britney Spears selv er ikke blevet interviewet til dokumentaren. Men i den teaser, Netflix har offentliggjort, bliver der brugt et opkald, hun foretog tilbage i 2009 til en advokat, hvor hun anmodede om, at værgemålet blev ophævet.

Til Los Angeles Times har instruktøren Erin Lee Carr fortalt, at hun tror, Britney Spears er klar over, at dokumentaren er på vej. Hun har nemlig sendt hende et brev.

Det er ikke første gang, den betændte sag bliver til tv. Tilbage i februar udkom 'Framing Britney Spears' gennem streamingtjenesten Hulu, hvilket udløste en bølge af støtte til sangerinden.

Skal du se 'Britney vs Spears'?

I et Instagram-opslag, der senere blev slettet, fortalte Britney Spears, at hun efterfølgende 'græd i to uger', fordi hun var 'flov over, hvordan hun blev fremstillet'.

Det har Erin Lee Carr forsøgt at tage højde for i sin version af historien. Eksempelvis vil de populære billeder fra 2007, hvor Britney Spears valgte at kronrage sig selv og derefter angreb en paparazzifotograf – en episode, der blandt andet blev grundlag for hele værgemålet – ikke blive vist.

I juni åbnede popstjernen for første gang op offentligt, da hun henvendte sig til en dommer. Under ed fremlagde hun detaljeret en række rystende påstande, herunder at hun bev forhindret i at blive gift og i at få en baby ved at blive tvunget til at beholde sin spiral.

I midten af august trak Jamie Spears sig som værge – dog med det men, at han først fratræder, når retten har fundet en anden til at overtage pladsen.

Britney Spears med sin forlovede, Sam Asghari. Foto: MARIO ANZUONI Vis mere Britney Spears med sin forlovede, Sam Asghari. Foto: MARIO ANZUONI

For nylig bad Britney Spears' advokat dog endnu engang retten om 'øjeblikkelig at suspensere' Jamie Spears, forud for høringen i næste uge. Advokaten indikerede, at værgemålet under alle omstændigheder vil blive ophævet engang i efteråret.

I kølvandet på det, annoncerede Britney Spears i midten af september sin forlovelse med kæresten gennem fem år, den 12 år yngre iranskfødte model og personlige træner, Sam Asghari.