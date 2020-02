Konflikten mellem de to 'Forsidefruer' var til sidst så tilspidset, at produktionsholdet bag programmet så sig nødsaget til at blande sig.

Optagelserne for sæson 7 af ‘Forsidefruer’ sluttede tilbage i efteråret, men det gjorde dramaet mellem Amalie Szigethy og Janni Ree bestemt ikke. Det rullede videre og så ud til ingen ende at ville tage.

»Det var jo en fjer, der blev til ti høns, og det blev bare værre og værre. Til sidst kunne vi ikke engang selv navigere rundt i det. Det eskalerede, og vi havde alle sammen ondt i maven. Så jeg var ved at trække mig fra programmet,« siger Janni til Realityportalen under pressemødet på ‘Forsidefruer’ sæson 7.

Hjælp udefra

Udsigten til en ottende sæson ‘Forsidefruer’ så skidt ud, og blandt andet derfor endte produktionsholdet bag reality-programmet for kort tid siden med at blande sig i konflikten mellem de to tv-deltagere. TV3 valgte at sætte et møde op mellem Amalie og Janni, hvor de også selv var til stede som en slags konfliktmægler.

»Det var midt i januar, og vi mødtes på en café. Til at begynde med sad både Amalie og jeg som to små skolepiger og kiggede på de to personer fra produktionen. Men så løsnede vi jo op i løbet af mødet og talte sammen, og så blev vi bare enige om at starte fra nul,« fortæller Janni.

Den indstilling deler hun med Amalie.

»Allerede da jeg gik ind til mødet, var det med no hard feelings. Jeg kan sagtens snakke med Janni og mødes med hende. Det er jo klart, at vi begge har frustrationer over det, der er sket mellem os, men på det punkt har vi begge to været gode til at sige, at nu ser vi fremad,« siger Amalie, der dog gerne vil forholde sig til konflikten og ikke lægger skjul på, at hun følte sig uretfærdigt behandlet.

For både Janni og Amalie har det været godt med en pause fra optagelserne, og faktisk er stemningen mellem dem i dag bedre end den længe har været, for de aftalte til mødet at slutte fred.

»Vi går jo ind i en ny sæson, som vi skal optage, så der er nødt til at komme ro på. Der kan også blive for meget ballade. Og jeg tror, at seerne savner min og Amalies gode energi sammen,« siger Janni og fortsætter:

»Det var ærgerligt, at det hele skulle løbe løbsk på den måde. For i bund og grund har jeg og Amalie en god kemi, når vi er sammen. Der er nogle mennesker, hvor man bare klikker. Og sådan har jeg det med hende. Vi har det sjovt sammen og kan begge grine af ingenting,« siger hun.

Frygter nye konflikter

Samtidig med at de to reality-babes har sluttet fred, er de bange for den syvende sæson af ‘Forsidefruer’, som TV3 fra på torsdag klokken 20.00 blænder op for. For den kan ruske op i konflikter og ting, der er blevet sagt, som egentlig var glemt.

»Jeg har tænkt, at jeg ikke gider at se afsnittene. Jeg vil gå efter at tage det hele, som det kommer og undgå at blive sur. Man kan altid være bange for, hvordan det er klippet sammen, men jeg vil se fremad. Vi kan ikke gøre noget ved det, der er sket,« siger Janni.

Amalie har allerede set afsnittene for sæson 7.

»Sæson 7 har været meget hård for mig at optage. For jeg har følt mig holdt udenfor, og længere er den ikke. Så de gange jeg har set et afsnit fra sæsonen, har jeg haft det mærkeligt resten af dagen, og det bliver hårdt for mig, når det bliver vist igen. Kvinder kan være strenge,« fortæller Amalie til Realityportalen.

Men lige nu er hun glad og åben for, hvad fremtiden bringer.

»Vi kan tale sammen og give hinanden et kram, og så må tiden vise, hvad der kommer til at ske. Det skal jo komme naturligt,« siger Janni.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.