Fire måneder.

Så lang tid er der gået, siden supermodellen Gigi Hadid og hendes musikermand, 28-årige Zayn Malik, blev forældre for første gang.

I al den tid har kendisparret – til stor frustration for deres mange fans – ikke fortalt offentligheden navnet på deres lille datter.

Indtil nu.

Zayn Malik og Gigi Hadid har endelig afsløret navnet på deres datter. Foto: EDUARDO MUNOZ Vis mere Zayn Malik og Gigi Hadid har endelig afsløret navnet på deres datter. Foto: EDUARDO MUNOZ

Ifølge People har Gigi Hadid nemlig afsløret datterens navn på sin Instagram-profil.

Den 25-årige supermodel har dog ikke gjort noget stort ud af afsløringen, men har blot ændret sin profiltekst således, at der nu også står 'Khais mor'.

Ændringen i profilteksten skete torsdag, som var dagen efter, at hun delte en række billeder af datteren i sin story.

Både Gigi Hadid og Zayn Malik har dog endnu til gode at dele et billede, hvor man kan se den lille Khais ansigt, men de har begge delt billeder, hvor man har kunnet få et lille glimt af hende.

Gigi Hadid giver sin datter et kæmpe møs - dog uden at vise hendes ansigt. Vis mere Gigi Hadid giver sin datter et kæmpe møs - dog uden at vise hendes ansigt.

At det har taget Gigi Hadid og Zayn Malik fire måneder at afsløre datterens navn kommer ikke som nogen overraskelse, hvis man tager hele graviditetsforløbet i betragtning.

Parret formåede nemlig at vente helt til august – en måned før fødslen – før de delte billede af Gigi Hadids babybule.

Både Gigi Hadid og Zayn Malik delte 23. september nyheden om datterens ankomst.

»Vores lille pige er kommet til verden. Sund og rask. At sætte ord på, hvordan jeg har det lige nu, ville være en umulig opgave. Den kærlighed, jeg føler for dette lille menneske, går ud over min forståelse. Taknemmelig for at kende hende, stolt over at kalde hende min og taknemmelig for det liv, vi får sammen,« skrev Zayn Malik dengang i sit opslag.