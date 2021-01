Endelig!

Sådan lyder det højst sandsynligt fra 'Vild med dans'-stjernen Silas Holst og hans eksmand, skuespilleren Johannes Nymark, i disse dage.

Anden gang blev nemlig lykkens gang for det tidligere kendispar, der langt om længe har fået solgt deres fælles bolig i Husum i København.

Det skriver Johannes Nymark i et opslag på Instagram, hvor han dog også afslører, at der er lidt ugler i mosen i forhold til det glædelige hussalg.

Det er Louise Mahnkopf, der er mor til det tidligere ætepars to børn. Foto: Sophia Juliane Lydolph Vis mere Det er Louise Mahnkopf, der er mor til det tidligere ætepars to børn. Foto: Sophia Juliane Lydolph

Regnbuefamilien, der består af Silas Holst, Johannes Nymark og dennes kæreste, Nicolai Schwarts, samt Louise Mahnkopf, som er mor til det tidligere ægtepars to børn, mangler nemlig nu et sted at bo.

'Huset er solgt! Men hvor skal vi så bo!?', skriver Johannes Nymark i sit opslag og beder herefter om hjælp fra sine følgere:

'Hvis du hører om tre rækkehuse, et stort flerfamiliershus med tre enheder eller andet hvor man kan være tre familier tæt på hinanden i København og omegn, så skriv endelig! Håber, nogle ved noget, som kan hjælpe os på vej.'

Første gang, Silas Holst og Johannes Nymark satte familiehjemmet i Husum til salg, var tilbage i januar 2020.

Dengang formåede det tidligere kendispar ikke at finde en køber til det 186 kvadratmeter store murstenshus med i alt seks værelser, men denne gang har heldet altså været med dem.

Johannes Nymark, Silas Holst og Louise Mahnkopf købte huset af 'Vild med Dans'-dommeren Britt Bendix tilbage i 2014 for lige præcis tre millioner kroner.

Det er uvist, hvad huset er blevet solgt for i denne omgang, men det blev i november 2020 sat til salg for 5.750.000 kroner, hvilket var et nedslag på 45.000 kroner fra udbudsprisen i januar 2020.