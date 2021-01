Mary-Kate Olsen ånder formentlig lettet op.

Efter et større skilsmissedrama i forbindelse med hendes brud med den 17 år ældre bankmand – og halvbror til den tidligere franske præsident Nicolas Sarkozy – Olivier Sarkozy, er deres respektive advokater endelig nået til enighed.

Det skriver PageSix, der citerer bankmandens advokat Michael Mosberg for at have udtalt følgende ved retten på Manhatten onsdag:

»Denne morgen er vi nået frem til en endelig aftale.«

I næset uge skal parterne så underskrive papirerne, og dermed bliver det sidste punktum i et fejlslagent ægteskab sat. Et punktum, der har været længe undervejs.

Allerede i maj sidste år indgav Mary-Kate Olsen skilsmissepapirerne, men coronapandemien satte en stopper for rettens arbejde.

Skilsmissen blev sat på hold, selvom skuespillerinden og modekvinden ihærdigt forsøgte at få den fremskyndet.

Blandt andet hævede den 34-årige Olsen-tvilling, at hendes 51-årige ægtemand vil have hende ud af deres fælles lejlighed i New York senest 18. maj – hvilket ikke kunne lade sig gøre grundet karantænereglerne som følge af coronavirus-pandemien.

Hun hævdede endvidere, at han havde opsagt deres fælles lejekontrakt uden at oplyse hende herom.

Den kritiske bopælssituation fik Mary-Kate Olsen til at bede retten om at betragte hendes sag som en nødsituation.

Hun påstod ifølge TMZ, at en haste-skilsmisse var den eneste måde, hvorpå hun kunne beskytte sine ejendele.

Olivier Sarkozy og Mary-Kate Olsen fotograferet sammen i 2014. Foto: JASON SZENES Vis mere Olivier Sarkozy og Mary-Kate Olsen fotograferet sammen i 2014. Foto: JASON SZENES

Bønnerne blev dengang ikke hørt, men det gør de nu. Og sagens dommer, Lori Sattler, krydser sine fingre for, at skilsmissen nu kan blive en realitet.

Hun tør dog ikke slippe sagen helt endnu.

»Jeg stoler og tror på, at det sker. Alligevel agter jeg at beholde sagen på mit bord, indtil det er overstået, og de endelig bliver skilt,« siger hun ifølge PageSix.

Sætter begge parter i næste uge deres krudsedulle på aftalen, afsluttes et ægteskab, der blev indledt i 2015, officielt.

Parret har ingen fælles børn, men Olivier Sarkozy har to børn fra et tidligere forhold.