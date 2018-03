Fans har i lang tid ventet på at se et ordentligt billede af Kim Kardashian og Kanye Wests datter, der blev født i januar. Nu har realitystjernen endelig givet os et flot billede af den lille guldklump.

Den 15. januar i år kunne Kim Kardashian og hendes mand, rapperen Kanye West, byde deres tredje barn velkommen til verden.



Men fans og nysgerrige sjæle har indtil nu ikke kunnet se et grundigt billede af den lille pige, der med navnet Chicago West er blevet opkaldt efter faderens hjemby.

Der har været offentliggjort nogle uklare billeder af datteren, som ikke har været nok til at tyde, hvordan hun i virkeligheden ser ud.



I februar fødte Kim Kardashians lillesøster Kylie Jenner sin egen lille datter, og i den anledning udgav hun en graviditetsvideo, hvor man kunne se grumsede billeder af Chicago West.



Kylie Jenner lagde en video ud på YouTube for at afsløre sin graviditet. I videoen kunne man også opleve et lille glimt af Kim Kardashian og Kanye Wests nyfødte baby Chicago West. Foto: Skærmbillede fra YouTube Kylie Jenner lagde en video ud på YouTube for at afsløre sin graviditet. I videoen kunne man også opleve et lille glimt af Kim Kardashian og Kanye Wests nyfødte baby Chicago West. Foto: Skærmbillede fra YouTube

Senere lagde Kim Kardashian et billede på Instagram af hende selv, der holdt sin nyfødte datter svøbt i et hvidt klæde. Men her var der lagt et filter over begges ansigter, så man kun med god fantasi kunne fornemme babyens ansigtstræk.



Men lørdag blev der endeligt lagt et ordentligt og klart billede ud af Chicago West, der nu er to måneder og to dage gammel.



Her kan man se en glad lille pige i en lyserød sparkedragt: