Den 25-årige model Gigi Hadid venter barn med den 27-årige One Direction-stjerne Zayn Malik.

Det er nu blevet meldt officielt ud, efter at der allerede i 2017 startede rygter om, at Gigi Hadid var gravid. Og det blev ikke bedre af, at en ukendt person oprettede en fake-profil på Twitter og udgav sig for at være modellens mor, Yolanda Hadid. Her blev der skrevet et opslag om, at hun skulle være mormor.

De rygter blev dog hurtigt manet i jorden af den 'rigtige' Yolanda Hadid, som skyndte sig at skrive et opslag fra sin profil om, at det ikke var hende, der havde lavet opslaget om den påståede graviditet.

I opslaget skrev Yolanda Hadid, at hun aldrig ville udtale sig om den slags, og at sådan en nyhed ville komme fra datteren selv. Det skrev Harpers Bazaar i en artikel fra 2017.

No of course not, if my daughter was pregnant she would be the one to announce it not me https://t.co/4iFx7NXfdK — YOLANDA (@YolandaHadid) August 1, 2017

Siden har rygterne af og til floreret, og for nylig startede det så igen, da flere udenlandske medier offentliggjorde artikler om graviditeten, efter anonyme kilder tæt på parret angiveligt havde udtalt, at den var god nok denne gang.

Og selvom Yolanda Hadid i 2017 udtalte, at en sådan nyhed ville komme fra datteren selv, så lader det til, at hun nu har skiftet mening. Om det er i samråd med datteren og Zayn Malik, vides ikke, men nu har hun altså bekræftet, at stjerneparret venter deres første barn.

Yolanda Hadid har også afsløret, hvornår barnet er sat til at melde sin ankomst. Det gør hun ifølge britiske Mirror til det hollandske medie RTL Boulevard.

»Stadig i chok over, at vores lille hemmelighed er blevet lækket til pressen. Selvfølgelig glæder vi os. Jeg glæder mig til at blive mormor i september, især efter at jeg mistede min egen mor for nylig.«

Gigi Hadid og Zayn Malik har haft et turbulent forhold. Nu skal de være forældre. Foto: EDUARDO MUNOZ Vis mere Gigi Hadid og Zayn Malik har haft et turbulent forhold. Nu skal de være forældre. Foto: EDUARDO MUNOZ

»Men det er det smukke ved livet. En sjæl forlader jorden, og så kommer der en ny. Vi føler os meget velsignede,« siger Yolanda Hadid.

Torsdag kunne Gigi Hadid fejre sin 25-års fødselsdag, og der er nu flere fans, der spekulerer i, om barnets køn i den forbindelse blev afsløret.

Gigi Hadid stod i hvert fald med balloner med både blå og lyserøde bånd. Det ser hendes millioner af fans som et hint til, at Gigi Hadid venter en pige.

Hverken Gigi Hadid eller Zayn Malik har bekræftet graviditeten og da slet ikke barnets køn. Flere anonyme kilder tæt på parret bekræfter dog, at det er en lille pige, der kommer til verden i september. Det skriver TMT.

Vis dette opslag på Instagram Had the sweetest day celebrating my 25th birthday with my quarantine family, who made it so special for me, along with all the love I felt from all over the world! Thank you to everyone for the birthday messages, I carried you with me yesterday!! I am grateful and lucky that my family and friends -near and far- are healthy and safe, and although I missed loved ones I wish I could have celebrated with, know that these times will make us even more grateful for togetherness to be had in the future ! I will never forget my 25th bday! +++The icing on the perfect quarantine bday was finding out my surprise everything-bagel-cake was made by the one and only Cake Boss @buddyvalastro who I have watched for over a decade. I CRIED REAL TEARS! BUDDY! This is a dream come true. I can’t believe you made this cake for me while the bakery is closed. It means more to me than you know, and when we hopefully meet some day you will truly know that there almost isn’t an episode I’ve missed. 10/10 would be a Carlo’s intern whenever needed. Grateful, honored, your biggest fan. Et opslag delt af Gigi Hadid (@gigihadid) den 24. Apr, 2020 kl. 6.56 PDT

Parret mødte hinanden i 2015, da Gigi Hadid medvirkede i Zayn Maliks musikvideo til sangen 'Pillow Talk'.

De har haft et turbulent forhold og gik fra hinanden første gang i juni 2016 efter at have datet i syv måneder. Parret fortrød dog bruddet allerede efter fem dage og fandt sammen igen.

I marts 2018 gik parret atter fra hinanden. Dengang skrev Zayn Malik et i opslag på Twitter, at de havde haft et fantastisk forhold, og det bakkede Gigi Hadid op om og skrev selv på sin profil, at hun ønskede det bedste for ham, og at hun stadig ville støtte ham som ven.

I april 2018 fandt parret sammen igen, men splittede så atter en gang i januar 2019. Herefter holdt de et års pause og fandt sammen igen i december 2019, og nu venter de altså deres første barn sammen.