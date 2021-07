Endelig lykkedes det!

Efter to år på markedet og flere afslag i prisen har rigmanden Christian Kjær formået at sælge sin luksusejendom Sandbjerggaard i Nordsjælland.

Det oplyser hans mægler, Ole Lindgreen & Partner, på firmaets hjemmeside.

Christian Kjærs hustru, Susan Astani-Kjær, bekræfter ligeledes salget over for B.T.



»Ja, den er solgt,« skriver hun kortfattet i en sms-besked og tilføjer, at parret 'er glade, men også triste' for salget.

Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Foto: Ida Marie Odgaard

Den 650 kvadratmeter store herskabsbolig har været Christian Kjærs hjem i flere årtier og var flittigt besøgt af hans nære ven prins Henrik, da han var i live.

FLSmith-arvingen satte ejendommen til salg i maj 2019 for intet mindre end 70 millioner kroner, men har siden da slået adskillige millioner af prisen for at få den solgt.

I august 2019 satte han den således ned med 11 millioner kroner, mens han i februar 2020 satte den med yderligere syv millioner kroner.

Christian Kjær har dog tidligere fortalt til B.T., at han aldrig havde forventet at få 70 millioner kroner for ejendommen, men at han i sin tid blot satte prisen højt, fordi han var i dårligt humør og bare ville flytte til Schweiz hurtigst muligt.

Christian Kjær gav oprindeligt kun halvanden million kroner for Sandbjerggaard. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Christian Kjær gav oprindeligt kun halvanden million kroner for Sandbjerggaard. Foto: Ida Marie Odgaard

Det dårlige humør skyldtes, at rigmanden følte sig uretfærdigt behandlet efter at have påkørt en official ved et cykelløb nær Sandbjergaard i august 2018.

Christian Kjær nægtede sig skyldig i påkørslen, men blev idømt 30 dages betinget fængsel, hvilket medførte, at han fik frataget sin royale titler, kammerherre, hofjægermester og ridder af første rang af Dannebrog.

Det er uvist, hvor meget Christian Kjær har solgt Sandbjerggard for.

Det er ligeledes uvist, hvem de nye ejere er, men det er ganske vist, at de kommer til at få masser af plads at boltre sig på. Boligen kommer nemlig med 11 værelser, 33,67 hektar jord samt blandt andet tennisbane, swimmingpool og hestefold.