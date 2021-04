Peter Aalbæk har skåret ned på både alkohol og på sine Zentropa-aktier.

Det afslører han i radioprogrammet 'Drømmesengen', hvor han også fortæller, at det ikke ligefrem var hans egen idé at skære ned på førstnævnte.

Det var nemlig hans læge, der blev noget chokeret, da 65-årige 'Ålen' fortalte ham, at han drak intet mindre end 40 genstande om ugen.

»Nu er jeg blevet påbudt at drikke højst 12 genstande om ugen,« siger Peter Aalbæk, der tidligere har haft hele to blodpropper, en kræftsvulst i nyren samt gennemgået en bypassoperation.

Peter Aalbæk Jensen, da Thomas Vinterbergs film 'Druk' blev nomineret til en Oscar mandag den 15. marts 2021.

»Jeg har ikke overraskende festet lidt for meget i mit liv og derfor udsat min krop for visse prøvelser, så hvis jeg skal nå at fuldføre de ting, jeg har gang i, skal der lige reduceres lidt på alkoholindtaget,« lyder det fra filmproduceren i radioprogrammet.

Her fortæller han også, at hans store alkoholindtag gennem tiden har skyldtes, at han føler sig mere kreativ, når han er påvirket.

»Alkoholen tager uroen og skaber en enorm kreativitet i mit hoved. Jeg har ikke fået mange gode idéer i ædru tilstand.«

Det er dog heller ikke længere ligeså nødvendigt for Peter Aalbæk at finde på kreative idéer.

Thomas Vinterberg og Peter Aalbæk Jensen til Oscar-nomineringerne hos Zentropa i Avedøre, mandag den 15. marts 2021.

I radioprogrammet fortæller han nemlig også til værten Katrine Hedegaard, at han for nyligt solgte næsten alle sine resterende aktier i filmselskabet Zentropa, som han i sin tid stiftede med Lars von Trier.

Da han i 2016 trådte af som direktør, ejede han 25 procent.

»Nu ejer jeg og Trier kun 16,66 procent,« siger han.

Han fortæller desuden, at salget af aktierne skete samme dag som Oscar-nomineringen af Zentropas og Thomas Vinterbergs film 'Druk', og at det er sket som et led i et 'generationsskifte'.

Til spørgsmålet om, hvad Ålens rolle så nu er i filmselskabet, lyder svaret:

»Det ved jeg fandeme ikke. Jeg bliver bare tålt. For jeg kan ikke se, at jeg laver dagens gerning, som skal kunne retfærdiggøre min skyhøje løn.«

Af CVR-registeret fremgår det, at Peter Aalbæk udover salget af aktierne også er trådt ud af filmselskabets bestyrelse. Det gjorde han 8. marts.

